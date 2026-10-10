Mahdavi Pour: Akwai Bukatar Kafa Fitacciyar Hauzar Ilimi Da Za Ta Ba Da Ilimin Musulunci Mai Ci Gaba A Afirka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An gudanar da wata ganawa ta musamman ranar Alhamis, 8 ga Oktoba 2026, a birnin Qom mai tsarki, wadda aka yi tsakanin Hujjatul-Islam Mahdavi Pour da ɗaliban ilimin addini na Tanzaniya da ke karatu a Iran, domin musayar ra'ayoyi da gogewa kan ƙarfafa ayyukan musulunci da wa'azi a duk faɗin Afirka.
Ganawar ta sami halartar gungun malamai da ɗaliban ilimin addini na Tanzaniya da ke ci gaba da karatunsu a hauzawoyin ilimi a sassa daban-daban na Iran.
A cikin zaman, Mahdavi Pour ya gabatar da gogewarsa da abubuwan lura da ya samu daga ziyararsa ta kwanan nan zuwa Tanzaniya, yana magana kan halin ayyukan addini da ilimi da wa'azi a ƙasar, da kuma damarmaki da ƙalubalen da musulmi da cibiyoyin musulunci ke fuskanta a can.
A cikin jawabinsa kan ziyarar, Mahdavi Pour ya yi nuni da cewa ya ziyarci cibiyoyin addini da ilimi da dama, ciki har da hauza ta Imam Sadiq (A.S) wadda Sheikh Hamid Jallah ke jagoranta, da cibiyar Bilal ta Musulunci wadda ƙungiyar "Khoja" ke jagoranta, da reshe na Jami'ar Al-Mustafa ƙarƙashin jagorancin Dr. Taqavi.
Mahdavi Pour ya nanata wajibcin daidaita ƙoƙarin ilimi da wa'azi a nahiyar Afirka, yana mai kira na musamman da a kafa wata fitacciyar hauza ta ilimi da za ta ba da ilimin musulunci mai ci gaba cikin Afirka.
Ya bayyana cewa irin wannan cibiyar za ta samar da yanayi mai dacewa ga ɗaliban ilimin addini na Tanzaniya - da sauran Afirkawa - waɗanda ke kammala karatunsu na addini mai zurfi a Iran, su koma ƙasashensu su ba da gudummawa a fannonin ilimi da wa'azi da hidimar jama'a.
Ya ƙara da cewa shirya ƙwararru da malamai masu cikakken sani kan yanayin al'ummomin Afirka da buƙatunsu zai zama mataki mai muhimmanci wajen haɓaka ilimin musulunci da ƙarfafa ayyukan wa'azi a duk faɗin nahiyar.
Haka kuma an ba wa waɗanda suka halarta damar gabatar da ra'ayoyinsu kan hanyoyin ƙarfafa ayyukan wa'azi da ƙarfafa masu wa'azi na Afirka, musamman waɗanda suka fito daga Tanzaniya.
An kammala ganawar da karanta "Addu'ar Faraj" tare, inda mahalarta suka roƙi Allah Maɗaukaki da ya gaggauta bayyanar Imam Mahdi (Allah ya gaggauta bayyanarsa), kuma suka roƙe shi nasara wajin yaɗa ilimi, tabbatar da koyarwar Musulunci, da biyan buƙatun addini na al'ummar Tanzaniya da nahiyar Afirka.
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