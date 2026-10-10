Yamen Ta Sake Kai Sabon Hari Filin Jirgin Saman Riyadh Tare Da Dakatar Da Zirga-Zirgar Jirage Da Rufe Filin Jirgin

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Bisa ga majiyoyi masu masaniya, sun ba da labarin jin ƙarar fashewa mai ƙarfi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid a babban birnin Saudiyya Riyadh, a yau Asabar.
Kamfanin ya yi nuni da ganin fiye da motocin mota 12 da ke tafiya wajen filin jirgin, inda ake kwashe fasinjoji.
A nashi ɓangare, kamfanin dillancin labarai na "Associated Press," bisa ga jami'an yankin, ya ambata cewa filin jirgin sama na Riyadh ya fuskanci wani sabon hari, abin da ya kai ga rufe shi da dakatar da zirga-zirgar jirage a cikinsa.
Kamfanin ya ƙara da cewa filin jirgin sama na Riyadh ya fitar da gargaɗi ga fasinjoji yana neman su "duba kamfanonin jiragen sama don tabbatar da lokutan tafiye-tafiye kafin su nufi filin jirgin."
Kuwait Ta Soke Jiragen Ta
Sakamakon haka, Jiragen Sama na Kuwait sun bayyana soke jiragen su daga Riyadh da zuwa gare shi a yau sakamakon rufe filin jirgin sama na Riyadh saboda "yanayin tsaro."
San'a Ta Mayar Da Martani
Alhamis da ta gabata, sojojin Yemen sun gudanar da ayyuka uku daban-daban inda suka kai hari kan filin jirgin sama na Riyadh, suna mai nuni da cewa hare-haren sun kasance masu dacewa daidai kuma kai tsaye kuma sun haifar da dakatar da zirga-zirgar jirage.
Hukumar kula da jiragen sama ta fararen hula ta Saudiyya, jiya Juma'a, ta bayyana mutuwar 'yan ƙasar Saudiyya 3 sakamakon hare-hare biyu da suka shafi filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid.
Hukumar ta bayyana cewa hari na farko ya shafi wasu wuraren filin jirgin, yayin da hari na biyu ya shafi ɗaya daga cikin jiragen da ke tsaye a wurin.
A nata ɓangare, Jiragen Sama na Saudiyya sun tabbatar da lalacewar ɗaya daga cikin jiragen su a lokacin da yake a ƙasan filin jirgin a cikin harin, suna mai nuni da cewa jirgin ba shi da fasinjoji ko kaɗan. Kamfanin ya kuma bayyana mutuwar ɗaya daga cikin ma'aikatansa a lamarin filin jirgin.
Wannan yana zuwa ne a lokacin da sojojin Yemen ke ci gaba da mayar da martani ga hare-haren Saudiyya kan Yemen, wanda ke kai hari kan ababen more rayuwa na fararen hula a San'a da wasu larduna, abin da ke haifar da shahada da raunata fararen hula ciki har da mata da yara. A wani lokaci a baya a yau, harin saman Saudiyya ya shafi filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na San'a.
Sojojin Yemen suna gargaɗi ga duk kamfanonin jiragen sama na duniya kan haɗarin ci gaba da gudanar da jiragen su a sararin samaniyar Saudiyya, "domin sun zama fagen ayyukanmu na soji," ban da sararin samaniyar yankunan masu tsarki a Makka da Madina.
Haka kuma, suna gargaɗi ga duk ma'aikata daga ƙwararru da injiniyoyi da ma'aikata a duk wuraren mai na Saudiyya da su guji kasancewa a wuraren da suke hadafi ne ga sojojin Yemen domin kada su jefa rayukansu cikin haɗari ko waɗanda aka kai wa hari a baya ko wasu.
Duk da haka, sojojin Yemen sun bayyana izinin jinkai na bada damar tashin jiragen ɗan adam daga filin jirgin sama na Riyadh da zuwa gare shi, da sharadin samun izini daga cibiyar daidaita ayyukan ɗan adam a San'a.
………..
Ra'ayinka