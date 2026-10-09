Saudiyya Ta Nemi Siriya Ta Aike Da Mayaƙanta Don Yaƙar Yemen; Shin Siriya  Za Ta Amince Kuwa?

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rahotanni kan buƙatar Saudiya daga gwamnatin Jolani na tura sojoji zuwa Yemen, sun gabatar da yiwuwar shigar Damascus cikin wani sabon rikici. Matakin da zai iya taimakawa Riyadh wajin ƙarfafa sojojin da ke ƙawance da ita kuma zai samar wa gwamnatin Jolani dama ta tattalin arziki da kayan aiki don sarrafa ƙungiyoyin makamai na cikin gida. Duk da haka, damuwa kan tsanantar sassan ƙungiyoyi na yaƙin da shiga cikin dogon rikici, ya sa yanke shawara ta gwamnatin Jolani kan wannan buƙata ta zama mai rikitarwa.
Dangane da rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, fallasar batun da aka yi kwanan nan kan buƙatar Saudiyya na tura mayaƙa daga gwamnatin Jolani don shiga cikin yaƙin Yemen, ba abin mamaki ba ne sosai. Ba ma kawai daga wajen Saudiyya wacce fiye da shekaru goma ke gudanar da aikin soji a Yemen ba, kuma ba daga wajen gwamnatin Jolani wadda tarin abubuwa daga yanayin tattalin arzikin Siriya maras kyau har zuwa tsarin sojin Jolani sabo da kasancewar ƙungiyoyi masu tarihin shiga yaƙe-yaƙe na waje, suka samar da tushen irin wannan yiwuwar.
Bisa ga sabbin rahotannin kamfanin dillancin labarai na "Reuters" da gidan yanar gizon "Axios," a cikin gajeriyar tafiyar "Ahmad Al-Sharaa" wanda aka fi sani da "Abu Mohammed Jolani" shugaban gwamnatin Jolani zuwa Saudi Arabiya ranar Talata da ta gabata, Riyadh a hukumance ta nemi Damascus da ta tura sojoji don shiga cikin yaƙin Yemen. Jolani a cikin wannan tafiya ya gana da "Mohammed bin Salman" yariman mai jiran gado na Saudiyya, da wasu jami'an Saudiyya ciki har da "Khalid bin Salman" ministan tsaro da "Faisal bin Farhan" ministan harkokin waje.
Reuters ta ba da rahoton cewa jami'an gwamnatin Jolani suna nazarin wannan buƙata da nau'in taimakon da za su iya bayarwa ga Saudiyya. Axios ma bisa rahoton jami'an Amurka uku ta rubuta cewa tattaunawar Saudiyya da Siriya tana da nufin ƙarfafa sojojin hayar Saudiyya waɗanda idan aka kwatanta da sojojin Yemen ba su da horo sosai.
Kamar yadda Axios ta rubuta, ɓangarorin biyu sun sanar da gwamnatin Donald Trump kan tattaunawar kuma gwamnatin Amurka, aƙalla bisa ka'ida ba ta da adawa da wannan mataki; domin yana iya ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙawayen Washington biyu kuma yana taimakawa ayyukan kan sojojin Yemen ba tare da shigar sojin Amurka kai tsaye ba.
Wannan gidan yanar gizon ya kuma ba da rahoton cewa hedkwatar rundunar tsakiya ta sojin Amurka da aka fi sani da "CENTCOM" ta shiga cikin tattaunawar don nazarin tsarin tura sojojin Siriya. Duk da haka, wasu jami'an Amurka sun nuna damuwa cewa irin wannan mataki zai ba yaƙin Yemen sashe na ƙungiyoyi kuma zai kai ga tsanantar rikice-rikice.
Axios bisa ga wata majiya mai masaniya kan tattaunawar ta rubuta cewa adadin sojojin Siriya da ake tattauna kan turawa, tsakanin 10,000 zuwa 20,000 ne. Dangane da wannan rahoton, ana kuma nazarin yiwuwar shigar "Runduna ta 90" ta sojin Jolani da ke kusa da Damascus da "Runduna ta 84" ta sojin Jolani da ke kudancin Siriya kusa da Sweida. Rundunar da a cewar wannan majiya, tana ɗauke da dubban mayaƙan waje da suka zo Siriya cikin shekarun yaƙi.
Duk da haka, dogaro kan irin wannan ma'auni na iya haifar da shigar gwamnatin Jolani a hankali cikin yaƙin da Saudiyya da babbar ƙawarta Amurka cikin shekarun da suka gabata ba su iya kawo ƙarshensa don amfaninsu ba. Riyadh da ƙungiyoyin hayarta ma a cikin wannan yaƙi sun kwashi kashinsu a fagen daga mai mahimmanci. Asarar da ta shafi tsarin siyasar rikicin kai tsaye.
Saboda haka, tura sojojin Siriya zuwa Yemen idan ya faru, zai zarce taimako mai iyaka. Matakin da shawo kan sakamakonsa ko ficewa cikin sauƙi daga gare shi na iya zama mafi wahala fiye da abin da gwamnatin Jolani ke la'akari a cikin lissafinta na farko.
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