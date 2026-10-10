Shekara Ɗaya Bayan Tsagaita Wuta A Gaza; Shahidai 1,471 Da Fiye 5,300 Na Keta Yarjejeniya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shekara ɗaya ke nan bayan sa'a da aka yi alkawarin yarjejeniyar Tsagaita wuta ta Gaza da za ta dakatar da zubar da jini. Amma bayanan fagen daga suna nuni da cewa wannan yarjejeniya ba wai kawai ba ta kai ga ƙarshen wahalar Falasɗinawa ba, a'a a ƙarƙashin ketar da gwamnatin Sahayoniya ke yi cikin tsari, ƙuntatawar shigar da agaji da hana cire tarkace da sake ginawa, ta juya zuwa "dakatar da wuta mai muni."
Bisa ga bayanan ofishin yaɗa labarai na gwamnatin Gaza, a cikin shekarar farko ta yarjejeniyar (daga 10 ga Oktoba 2025 zuwa 10 ga Oktoba 2026), an rubuta fiye da kai hari 5,304 daga gwamnatin Sahayoniya. Waɗannan keta yarjejeniya da matsakaicin adadinta ya kai sau 15 a rana, sun haɗa da jefa bama-bamai na manyan bindigogi, kai hari da jiragen marasa matuƙa da lalata gine-ginen zama gaba ɗaya.
Sakamakon waɗannan keta yarjejeniyar, Falasɗinawa 1,471 sun shahada kuma wasu 5,189 sun ji rauni. Haka kuma an tsare fiye da 'yan ƙasa 200 kusa da "Layin Rawaya." Sojin mamayar sun kuma faɗaɗa ikon sojinsu zuwa kusan kashi 65 cikin 100 na faɗin Gaza.
A fannin ɗan adam, bayanan suna nuni da raguwar manyan motocin agaji mai tsanani. Cikin shekara ɗaya, manyan motoci 74,506 kawai suka shiga Gaza; wato matsakaicin manyan motoci 223 a rana kuma kashi 34.4 cikin 100 kawai na adadin da aka amince (manyan motoci 600 a rana) kuma a lokaci guda an hana shigar da fiye da nau'ikan kayan da ake bukata 400, kayan lafiya, kayan makamashi da janaretoci.
Dangane da wannan rahoto, motsin mutane daga mashigai ma ya fuskanci babbar matsala. Mutane 13,785 kawai suka iya tafiya kaiwa da komawa wanda ya zama kashi 39 cikin 100 na adadin da ake tsammani. Wannan ƙuntatawa ta hana dubban waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya tafiya don jinya a wajen Gaza.
8500 Sun Bace a Ƙarƙashin Tarkacen Baraguzai Da Isra’ila Rusa
A batun waɗanda suka bace da ke neman agaji, gwamnatin mamayar ta hana shigar da manyan injuna da motoci da kayan aikin ceto na musamman, ya sa fiye da mutane 8,500 da suka rage a ƙarƙashin tarkacen gidaje da wuraren da aka lalata. Ƙungiyoyin agaji sun kasa isa gare su kuma wannan al'amari ya sa buɗe hanyoyi da rushe gine-ginen da ke gab da faɗuwa suka fuskanci matsala.
Wahalar rayuwa ta Falasɗinawa miliyan 2.4 mazauna Gaza, ciki har da kusan 'yan gudun hijira miliyan 1.5, ta ninka sau biyu a gab da lokacin hunturu. Tanti 162,000 sun sun yayyage da kuma an lalata fiye da kashi 60 cikin 100 nasu.
Rahotanni suna nuni da cewa kashi 95 cikin 100 na mazauna sun dogara gaba ɗaya kan gidajen abinci na sadaka da ƙaramin taimako kuma fiye da iyalai 200,000 kowace rana suna neman abinci ɗaya.
A daidai wannan lokaci, rahotannin ƙasa da ƙasa suna ba da labarin buƙatar gaggawa ta kusan mutane miliyan biyu na taimakon mafaka a gab da hunturu da kuma biyan kashi 17 cikin 100 kawai na buƙatun hunturu.
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