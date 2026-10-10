IRGC: Gobara Ta Kama Jirgin Dakon Mai Da Ya Keta Doka Bayan Cin Karo Da Nakiyar Ruwa A Mashigar Hormuz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ta Iran, ranar Asabar, ta bayyana cewa wani jirgin dakon ɗanyen mai mai girman gaske da ya keta doka, wanda ke ƙoƙarin fita daga mashigar Hormuz ta hanyar da ba a ba da izini ba, ya fuskanci wata ƙarfafar fashewa, bayan ya ci karo da wata nakiyar ruwa cikin yankin da aka keɓe "mai hatsarin gaske."
Ofishin Hulɗar Jama'a ta Rundunar Kare Juyin Juya Hali, a cikin wata sanarwa, ta ce "jirgin, wanda ya kashe dukkan na’urorin gani da gano wuri, gobara mai girma ta kama shi bayan ya ci karo da nakiyar; da har mazauna yankunan bakin teku na iya ganin gobarar a fili."
Sojin ruwa na Rundunar sun yi gargaɗin cewa "wannan gobara mai halakarwa ita ce makomar da ke jira ga duk wani jirgi mai keta doka da ya zaɓi yin watsi da matakan tsaro da ka'idojin da suka shafi mashigar Hormuz."
Wannan fashewar tana zuwa ne a lokacin da Iran ke ci gaba da rufe mashigar Hormuz har sai an dakatar da kai hari na Amurka a yankin, a tsakiyar ƙoƙarinta na cimma yarjejeniya ta yankin don sarrafa jigilar ruwa a cikinta, da kuma tattaunawa da masarautar Oman, ƙasar da ke iyaka da mashigar, kan wannan batu.
Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ta Iran, fiye da sau ɗaya, ta tabbatar da cewa mashigar ruwa tana ƙarƙashin ikonta, kuma hukumar Iran tana kula da jigilar ruwa ta Hormuz ita ce ke da alhakin tantance hanyoyin da aka ba da izinin tafiya.
………………..
Ra'ayinka