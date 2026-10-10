Ukraine Ta Kai Hari Kan Matatar Mai Ta Rasha Bayan Yarjejeniyar Trump Da Putin

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Harin ya haifar da gobara da sanyin safiyar wannan Asabar a tashar mai ta Yug Rusi, wadda ke kula da ajiya da tura man fetur kuma tana cikin lardin Rostov, inda wata gada ta jirgin ƙasa ma ta lalace, yayin da mutane shida suka ji rauni kuma gine-gine da gidaje da dama suka lalace.
Bugu da ƙari, an gano jimillar jiragen marasa matuƙa 403 na Ukraine suna tashi zuwa lardin Moscow tsakanin daren jiya da safiyar wannan Asabar. Kariyar saman ta Rasha ta sauke da yawancin waɗannan jiragen marasa matuƙa a wurare masu nisa, yayin da wasu rukunoni 25 aka lalata su kusa da birnin.
Ukraine ta fara wannan harin ne jim kaɗan bayan da shugaban Rasha, Vladimir Putin, ya amince da shawarar takwaransa na Amurka, Donald Trump, kan samar da fiye da ton 300,000 na mai nan take, wasu ton 500,000 cikin watan Nuwamba da ƙarin ton miliyan ɗaya daga baya.
Bayan tattaunawar, Trump ya yaba da sakamakon da aka samu, yana mai kiransa "yarjejeniya mai muhimmanci sosai" kuma ya sanar a gaban manema labarai cewa yana son "gode wa shugaba Putin, in faɗi gaskiya."
A lokaci guda kuma, shugaban Ukraine, Volodymyr Zelensky, ya kwatanta yarjejeniyar da "kyauta" da Trump ya ba Putin don samar da miliyoyin ton na man na Rasha da kuma nuni na "rauni bayyananne" a gaban sassauta takunkumi kan Moscow, ya kuma yi gargaɗi cewa ana iya samun sakamako mara kyau.
Yarjejeniyar tana zuwa ne a yanayin damuwa a Washington kan tsadar man fetur da tasirinsa kan kuɗin rayuwa, a lokacin da 'yan Republican ke ƙoƙarin kiyaye rinjayensu a zaɓen majalisa na 3 ga Nuwamba.
Farashin mai, naɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke haifar da hauhawar farashi, ya ƙaru da kashi 70 cikin 100 tun lokacin da Amurka da Isra'ila suka fara yaƙi kan Iran a ranar 28 ga Fabrairu kuma a matsayin martani Tehran ta rufe mashigar Hormuz.
Iran ta takaita wucewa ta mashigar Hormuz bayan hare-haren Amurka da Isra'ila da suka fara a ranar 28 ga Fabrairu. Ko da yake Tehran da Washington daga baya sun cimma wata yarjejeniyar fahimta da ta tanadi sake buɗe wannan mashigar mai mahimmanci, sabbin matakan soji da killacewar teku na Amurka sun sa Iran ta ci gaba da ƙuntata batun, tana danganta daidaita sake budewa da cika alkawuran yarjejeniyar.
Kafin yaƙin, kashi ɗaya cikin huɗu na mai da gas na duniya na wucewa ta Hormuz. Iran tana sake nanata ikonta kan wannan mashigar kuma tana kare cewa amincin kasashen tekun Farisa dole a tabbatar da shi ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin.
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