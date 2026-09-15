Babban Jirgin Dakon Mai Na Algaya Ya Fashe Bayan Ya Karo Da Nakiyoyin Ruwa A Mashigar Hormuz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kwamandan Sojojin Ruwan ya sanar da cewa babban jirgin dakon mai na Algaya (lambar IMO 9325336), yayin da yake ƙoƙarin wucewa ta wani yanki da aka hana a kudancin mashigar Hormuz, ya yi bombin bayan ya ci karo da nakiyoyin ruwa.
Rahoton ya ce ƙoƙarin shawo kan wutar bai yi nasara ba, kuma duk jirgin dakon mai ya kama da wuta.
Kwamandan Sojojin Ruwa Na Sojojin Garda ya kara da cewa an riga an yi gargadi game da haɗarin wannan hanyar da ba ta doka ba.
Rahoton ya kara da cewa Sojojin Ruwan sun bayyana da ƙarara cewa mashigar Hormuz a rufe take kuma tana ƙarƙashin sa ido da tsaro.
Hukumomin ruwa na Iran sun sha gargadi kamfanonin jigilar kayayyaki da kada su yi aiki da biyewa ƙarya Amurka game da abin da ake kira hanyoyi masu aminci. Sun ce jiragen da suka shiga yankunan da aka dasa nakiyoyi ko aka hana, ko kuma suka yi tafiya ba tare da karbar lasisi daga hukumar kula da mashigar Tekun Farisa ba, suna jefa ma'aikatansu da kayansu cikin haɗari ne kawai.
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