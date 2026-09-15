Tonon Silili: Yadda Shugaban Kasar Siriya Jolani Ke Taka Rawa Wajen Fagen Fataucin Makamai Da Mai

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata majiya ta Siriya a cikin tattaunawa da gidan yanar gizon labarai na "Al-Maalomah" ta ce: Khaldoun, ɗan Izzat Shabandar, mai dukiyoyi na alfarma ne ya buɗe reshe na wani kamfani da sunansa a Siriya wanda ke aiki a asirce yana amfani da wani ɗan Masar da ya zo daga UAE a cikin wannan aiki.
Wannan majiya ta ƙara da cewa: Khaldoun Shabandar yana kuma gudanar da zuba jari na waje waɗanda suka haɗa da sayen manyan otal a Portugal.
Wannan majiya ta bayyana: Khaldoun yana aiki a matsayin mai shiga tsakani tsakanin ɗaya daga cikin fitattun dillalan makamai da kwayoyin maye da aka fi sani da "Al-Faz" wanda ke da shedar ɗan ƙasar Iraki, wanda shi kuma Jolani don aiwatar da ayyukan fataucin makamai da kwayoyin maye tsakanin Siriya, Iraki da sauran ƙasashe. Bugu da ƙari, yana ba wa ‘yan ta'adda na waje, musamman mambobin ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish, makamai matsakaita da masu girma.
Wannan majiya ta bayyana: Khaldoun yana zama makusancin Al-Sharaa a yankin Al-Mazzeh na Damascus kuma yana tafiya akai-akai tsakanin Dubai da Sham don daidaita ayyukan kuɗade.
Wannan majiya ta yi nuni: Jolani tare da Khaldoun, suna fataucin mai da tankuna ta hanyar layin Aramco zuwa tashar jiragen ruwa na Baniyas kuma suna sayar da shi a kasuwanni ba bisa ka’ida ba.
Farashin kowane tanki biyu dala 240,000 ne wanda cibiyar da ta ƙunshi Jolani, Trump da wasu ƙasashe ke rabawa, ban da takamaiman kaso da ke kaiwa ga ƙungiyoyin ta'addanci.
Wannan majiya ta roƙi al'ummar Siriya da su motsi don yanke da rufe hanyar Aramco-Baniyas don a daina amfani da wannan hanyar kuma an tsaftace tasirin waɗannan ƙungiyoyi.
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