Siriya A Matsayinta Na Muhimmiyar Hanya Ta Jigilar Mai Da Kaya A Rikicin Hormuz Da Babal-Mandab

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Abubuwan da ke faruwa na siyasa a mashigar Hormuz da Babal-Mandab, sun bayyana muhimmancin matsayin Siriya a matsayin mashiga muhimmiya ta hanyoyin jigilar mai da gas tsakanin Iraki da gabar Bahar Rum. Wannan al'amari ya sa Damascus duk da kasancewar tashoshin jiragen ruwa masu gasa a Turkiyya, Lebanon da Isra'ila a Bahar Rum ta yi amfani da wannan matsayi.
Iraki tun farkon Yuli da ya gabata tana fitar da kusan ganga 50,000 na ɗanyen mai kowace rana daga ƙasar Siriya zuwa tashar jiragen ruwa na Tartus a Tekun Bahar Rum. An fara wannan fitarwa ne bayan yaƙin Amurka da Isra'ila kan Iran da kuma rufe mashigar Hormuz.
Masu bincike da masu Nazari na malaman jami'a na Siriya sun yi imani cewa ƙasar Siriya na iya zama cibiyar haɗin gwiwa ta farko ta jigilar mai da kaya tsakanin ƙasashen Larabawa na tekun farisa da Turkiyya da Turai da kuma akasin haka.
A cewarsu, yaƙin Iran da abubuwan da ke faruwa na soji a Babal-Mandab, sun sake bayyana muhimmancin matsayin yanayin ƙasa na Siriya.
Dokta Abdulrahman Mohammed, malamin harkokin kuɗi na Kwalejin Tattalin Arziki ta Jami'ar Hama, ya nanata: rufe mashigar Hormuz da abubuwan da ke faruwa a Babal-Mandab, sun jefa hanyoyin ruwa na gargajiya rashin aminci kuma sun sa bincike da gaske don samo hanyoyin ƙasa madadin hakan ya zama wajibi.
A cikin tattaunawa da "Siriya Al-Aan" Ya ƙara: muhimmancin Siriya yana bayyana a tashoshin jiragen ruwanta; musamman tashar Baniyas wadda ita ce tashar Bahar Rum mafi kusa ga Iraki da ƙasashen tekun farisa.
A cewarsa, jigilar mai na Iraki ta ƙasa na wucin gadi ne kuma yana jiran aiwatar da shirin bututun da haɗin gwiwar kamfanonin ƙasa da ƙasa ke jagoranta don shimfiɗa bututu daga Kirkuk zuwa Baniyas.
Gwamnatin Siriya a ranar 17 ga Yuli da ta gabata a Washington ta sanya hannu kan yarjejeniyoyin fahimta biyu da Iraki da haɗin gwiwar kamfanonin ƙasa da ƙasa don sake ginawa da farfado da bututun jigilar ɗanyen mai na Kirkuk – Baniyas.
Dangane da yarjejeniyar fahimta da aka sanya hannu tsakanin Youssef Qablawi, shugaban kamfanin mai na Siriya, da wakilan haɗin gwiwar kamfanonin ƙasa da ƙasa ciki har da Chevron, UCCH Holding da TI Capital, ɓangarorin biyu sun yi alkawarin fara "nazarin fasaha da kuɗi da tushen aiwatar da shirin". An bayyana ƙarfin jigilar wannan bututu na ganga miliyan biyu a rana.
Aziz Mousa, mai bincike, ma ya nanata muhimmancin rawar Siriya "a rage matsalolin fitar da makamashi na yankin" kuma a cikin tattaunawa da "Siriya Al-Aan" ya ce: Iraki bayan tashin hankalin Amurka da Iran, ta koma jigilar mai ta ƙasa zuwa tashar Baniyas da fitar da shi.
A cewarsa, adadin da ake fitarwa daga wannan hanyar "idan aka kwatanta da jigilar ruwa wadda ke da sassauci da ƙarfin samarwa mafi yawa, ba wani abu na azo a gani ba ne bai taka kara ya karya ba".
Mousa ya ƙara da cewa: Siriya na iya "bayyana a matsayin wuri da ya wuce ƙofofin ruwa" kuma a cikin tsarin shiri mabayyani "ta zama hanya mafi daidaito amma ba zata zama ba cikakken Madadi na abinda aka rasa ba"…
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