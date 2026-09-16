Shugabannin Sojin Amurka, Isra’ila Da Ƙasashen Larabawa Sun Gudanar Da Taron Sirri A Jamus; Kan Iran Da Yemen

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Barak Ravid, ɗan jarida na Sahayoniya, a cikin wani rahoto a tashar 12 ta wannan gwamnatin ya bayyana cewa "Eyal Zamir", shugaban hafsan sojin gwamnatin Sahayoniya, makon da ya gabata a Jamus ya gana da shugabannin sojin ƙasashen Larabawa da dama.
An gudanar da wannan taron ne ƙarƙashin jagorancin "Brad Cooper", kwamandan hedkwatar rundunar sojojin Amurka (CENTCOM), kuma ba a sanar da shi a hukumance daga ƙasashen da suka halarta taron ba.
Bisa ga wannan rahoto, shugabannin sojin Saudi Arabiya, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan da Masar tare da kwamandan CENTCOM da shugaban hafsan sojin gwamnatin Sahayoniya sun halarci wannan taron.
CENTCOM ta tabbatar da ainihin gudanar da wannan taron kuma ta kwatanta shi a matsayin taro da aka shirya da nufin nazarin hanyoyin zurfafa haɗin gwiwar tsaro a Gabas ta Tsakiya.
A cikin wannan ziyara, Brad Cooper ya sanar da waɗanda suka halarta cewa Amurka ba ta da niyyar janye sojojinta daga yankin kuma ya bayyana shirin wannan ƙasar na ƙara yawan tafiyar jiragen ruwa a mashigar Hormuz.
Eyal Zamir ma a cewar rahotannin majiyoyin Sahayoniya, ya sanar da waɗanda suka halarta ayyukan soji na wannan gwamnatin a fagen daban-daban.
An gudanar da wannan taron ne a lokacin da wasu ƙasashen Larabawa da suka halarta ba su da huldar diflomasiyya a hukumance da gwamnatin Sahayoniya.
Rahotanni sun kira wannan ziyara a matsayin taro na farko a wannan matakin tun farkon yaƙin Amurka da gwamnatin Sahayoniya da Iran cikin sama da watanni shida da suka gabata.
A wani ɓangare kuma, dangane da rahotannin da aka wallafa, ana ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin Sahayoniya da Saudiya tare da shiga tsakani na CENTCOM game da bayar da tallafin bayanai, ganowa da sa ido ga ayyukan soji na Saudiya kan sojojin Ansarullah na Yemen.
An gabatar da wannan iƙirarin daga majiyoyin Sahayoniya kuma har yanzu ba a wallafa ƙarin cikakkun bayanai a hukumance daga gwamnatocin Saudiya ko gwamnatin Sahayoniya game da shi ba.
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