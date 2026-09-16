Yemen: Ta Harin Makamai Masu Linzami Da Jiragen Mara Matuƙa Kan Aramco Da Khamis Mushait

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: sojojin Yemen ranar Laraba 16 ga Satumba 2026 a cikin wata sanarwa sun ba da labarin gudanar da ayyukan soji biyu kan wurare a ƙasar Saudi Arabiya; ayyukan da a cewar waɗannan sojojin, sun kai hari kan wuraren kamfanin Aramco a Yanbu da sansanin sojin sama na Khamis Mushait.
A cikin wannan sanarwa a aikin farko, an kai hari kan wuraren kamfanin Aramco a Yanbu da dubban makamai masu linzami na ballistic da jiragen marasa matuƙa kuma harin ya kasance tare da "kai tsaye mai dacewa".
Sojojin Yemen sun kuma yi iƙirarin cewa wannan harin ya haifar da gobara mai yawa da kuma mummunar barna ga wuraren Aramco.
Bisa ga wannan sanarwa, a aikin na biyu ma an kai hari kan sansanin sojin sama na Khamis Mushait da wasu makamai masu linzami na ballistic kuma sojojin Yemen sun yi iƙirarin "dacewar harin" na makamai masu linzamin kan hadafi.
Sojojin Yemen sun bayyana waɗannan hare-haren a matsayin martani ga abin da suka kira "mamayewar Saudi Arabiya kan Yemen" kuma sun yi iƙirarin cewa Saudiyya cikin shekaru 12 da suka gabata ta ci gaba da ayyukan soji da kewaye na Yemen.
A cikin wannan sanarwa an kuma yi iƙirarin cewa Saudiyya cikin wannan makon ta kai hare-hare ta iska sama da 450 kan yankuna daban-daban na Yemen.
Sojojin Yemen a ƙarshen wannan sanarwa sun nanata cewa za su ci gaba da abin da suka kira "kare Yemen" kuma ba za su dakatar da hare-harensu kan wuraren Saudiyya ba.
………………………
Ra'ayinka