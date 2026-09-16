Yamen: Sojojin Kasar Sun Kakkabo Jirgin Yakin Saudiyya F-15SA Mai Kimar Dala Miliyan 110

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen, ta hanyar nuna ragowar wani jirgin yaƙi na zamani F-15SA mallakar Saudiyya, sun nuna wata sabuwar shaida ta lalata wannan jirgi mai tsada a sararin samaniyar lardin Ma'rib.
Tarkacen jirgin da aka nuna mai lambar jiki 5529, nau'in F-15SA ne wanda ake ɗaukarsa ɗaya daga cikin jiragen yaƙi mafi zamani da ke aiki a rundunar sojin sama ta Saudi Arabiya.
Amurka tana ƙoƙarin gyara kunyar da ta sha a hannun Iran bayan harbo F-15 a Iran, kwatsam labari ya zo cewa Yemeniyawa ma a daren jiya sun harbo wani F-15! Wanda hakan ke tabbatar da cewa ba su ma sami damar farfadowa daga asarar baya ba sai wani abin kunyar ya iso daga yan gwagwarmayar Yamen
A gefe guda kuma Mai magana da yawun sojojin Yemen ya tabbatar da cewa: Mun harbo wani jirgi maras matuƙi na Wing Loong 2 azzalumar hukumar Saudiyya a lokacin da yake aiki a sararin samaniyar lardin Ma'rib.
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