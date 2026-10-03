An Ji Kakarar Fashewa Bayan Kaiwa Wani Jirgin Ruwan Kasuwanci Hari A Hanyar Oman Ta Mashigar Hormuz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Kamfanin dillancin labarai na "Fars" na Iran, a yau Asabar, bisa wasu majiyoyi, ya ba da labarin jin ƙarar fashewa a mashigar Hormuz, yana mai nuni da kai hari kan wani jirgin ruwa na kasuwanci da ke cikin hanyar Oman ta mashigar.
Kamfanin ya ambata, dangane da rahotanni, cewa jirgin dakon mai "Or Winslet," wanda ke ƙarƙashin rakiyar Amurka, ya rufe na’urar bin diddiginsa a lokacin da ya shiga mashigar Hormuz.
Ghashghavi: Babu Damar Wucewar Jiragen Ruwa na Ƙasashen Maƙiya a Mashigar Hormuz
A wani batu mai alaƙa, mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa da siyasar waje a majalisar shawara ta Iran, Hassan Ghashghavi, jiya ya nanata cewa kudirin tsaron mashigar Hormuz yana kiyaye "kusan gaba ɗaya" wanda yake tabbatar da damar sarrafawar Iran kan duka ƙofar shiga da fita ta mashigar Hormuz.
Ghashghavi ya bayyana cewa, bisa ga wannan kudiri, jiragen ruwa na mamayewa da ƙasashen maƙiya, da kuma jiragen ruwa da ke aiwatar da aikin soji kan Iran ko ɗauke da kayayyakin soji, ba za su iya wucewa ta mashigar Hormuz ba.
Ya ƙara da cewa jiragen ruwa na ƙasashen da ba maƙiya ba, dole ne su sami izini daga babban hafsan sojojin Iran, bisa ka'idojin da doka ta tanada.
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