Iran: Tashin Jirage Tsakanin Iran Da Iraki Daga Gobe Lahadi Zai Ci Gaba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shugaban hukumar jiragen sama ta fararen hula ta Iran ya bayyana sake fara tashi da saukar jirage tsakanin Iran da Iraki daga gobe Lahadi, a cikin tsarin sake tsara zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu.
A na shi ɓangare, filin jirgin sama na Najaf Ashraf na Iraki ya bayyana sake fara jigilar jirage da Iran daga gobe Lahadi, yana mai bayyana cewa zirga-zirgar jiragen za ta fara ne da jirage uku na yamma.
Ofishin firaministan Iraki ya bayyana jiya Juma'a, samun yarjejeniya da za ta ba da izinin gudanar da jirage 40 a rana zuwa filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Najaf na kamfanonin jiragen sama na Iran, ban da "Mahan."
Sake Buɗe Filin Jirgin Sama na Najaf Ga Jiragen Iraki Zuwa Iran
Rufe filayen jirgin sama a Iraki ga jirage masu shigowa da fita na Iran, musamman filin jirgin sama na Najaf Ashraf, ya haifar da guguwar suka daga hukumomi da ƙungiyoyi da cibiyoyin addini a ƙasar, suna kira da janye daga kuskuren, suna ƙin umarnin Washington.
Wannan yana zuwa ne bayan da Amurka, cikin watan Satumba da ya gabata, ta faɗaɗa takunkuminta kan fannin jiragen sama na Iran, inda ma'aikatar baitul malin Amurka ta sanya takunkumi kan abubuwa 36, waɗanda suka haɗa da kamfanonin jiragen sama na Iran da kamfanoni da masu shiga tsakani da ke da alaƙa da fannin jiragen sama, a cikin yaƙin "warewar tattalin arziki" kan Tehran.
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