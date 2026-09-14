Siriya: Manyan Zanga-zanga Ta Barke A Sakamakon Tsadar Man Fetur

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: zanga-zangar a Siriya ta fadada sakamakon ƙaruwar farashin man fetur kuma a larduna takwas na Aleppo, Idlib, Hama, Daraa, Raqqa, Deir ez-Zor, Hasakah da kewayen Damascus an wallafa rahotanni game da aikuwar zanga-zanga, rufe hanyoyi da rikicewar ayyukan sufuri.
A yankuna daban-daban, masu zanga-zangar a wasu wurare sun nuna adawa ga ƙaruwar farashin man fetur ta hanyar kona tayoyi da rufe hanyoyi. A Aleppo, an ba da labarin zanga-zanga a Azaz da kewayenta ciki har da hanyar Gaziantep – Aleppo kuma a Idlib ma masu zanga-zangar sun rufe babbar hanyar ƙasa da ƙasa ta Aleppo – Damascus kusa da Maarat al-Numan. A Raqqa, hanyoyin Al-Mansoura da Al-Hasiyah da hanyar Raqqa – Tal Abyad sun gamu da rufewa kuma a Deir ez-Zor ma a yankuna ciki har da Al-Tayyanah, Khasham da Al-Kasrah an ba da labarin zanga-zanga da tsayawar ayyukan wasu ayyukan sufuri.
A Hasakah ma zanga-zangar ta ci gaba a yankuna da dama ciki har da Tal Hamis, Tal Tamr, Tal Brak, Al-Shaddadah da Markadah kuma masu zanga-zangar a yankin 47 ta hanyar rufe babbar hanyar M4 sun hana wucewar tankunan da ke ɗauke da ɗanyen mai. A Hama da Kafranboudah ma an ba da labarin zanga-zanga kuma rikicewar sufuri ya isa Jaramana a kewayen Damascus. Daraa ma ta shaga zanga-zanga kan ƙaruwar kuɗin man fetur da tasirinsa kan kuɗin rayuwa da sufuri.
Ma'aikatar Makamashi ta Siriya ta danganta ƙaruwar farashin man fetur da "ƙaruwar kuɗin samar da man na duniya na musamman" da kuma haɗuwar sa da aikin gyaran matatar Baniyas kuma ta bayyana cewa wannan qudiri na wucin gadi ne kuma an ɗauke shi da nufin ci gaba da tacewa da samun man fetur a kasuwar cikin gida. Duk da wannan hujja, tasirin wannan qudiri ya bayyana a cikin rufe hanyoyi, kona tayoyi da rikicewar motsin tankunan kayan man fetur, musamman a Hasakah, Deir ez-Zor da Raqqa.
A yanayin da zanga-zangar ta yaɗu a larduna takwas, hukumomin gwamnatin Ahmad Al-Sharaa suna fuskantar matsin lamba mai ƙaruwa don shawo kan sakamakon ƙaruwar farashin man fetur da hana yaɗuwar sa zuwa kuɗin sufuri, kayan abinci da ayyuka. Dangane da kimantawar "Cibiyar Kare Haƙƙin Bil Adama ta Siriya", daga cikin zaɓuɓɓukan da aka gabatar don rage rashin gamsuwa akwai sake duba qudirin ƙaruwar farashi, tallafawa kai tsaye ga masu rauni, ƙirƙirar tsarin katin fasaha don ƙayyade rabon man fetur na tallafi, keɓe tallafi ga sufurin jama'a da daidaita sabon tsarin kuɗin tafiya. Wannan cibiyar ta kuma ce haɗakar rage tashin hankali, tallafi mai, sarrafa kuɗin tafiya da tattaunawa kai tsaye na iya zama mafi tasiri wajin shawo kan rashin gamsuwar jama'a da hana yaɗuwar zanga-zangar da ta samo asali daga mummunan yanayin rayuwa.
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