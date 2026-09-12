Habasha Ta Saki Fursunonin Siyasa 600

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hukumar Kare Haƙƙin Bil Adama ta Habasha, a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na Afirka ya fitar, ranar Juma'a, ta ce ta sauƙaƙa sakin fursunonin siyasa a ƙoƙarin warware sabanin ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna da hanyoyin zaman lafiya.
Wata ɗaya da ya gabata, fursunonin siyasa sun ƙi wata afuwa mai sharadi da gwamnati ta ba su, wadda ta buƙaci su sanya hannu kan wata takarda da za su amince da laifuffuka daban-daban. Hukumar ta ce ta yi aiki na tsawon watanni biyar don sakin su.
Ƙin da fursunonin siyasa suka yi ga tayin afuwar gwamnati ya zo ne bayan tattaunawa ta bincike da Hukumar Kare Haƙƙin Bil Adama ta Habasha da hukumomin tarayya suka shiga tsakani.
Batun fursunonin siyasa yana ɗaya daga cikin fitattun batutuwan tashin hankali tsakanin gwamnati da 'yan adawa, kuma sakin su ya zo ne a lokacin da Addis Ababa ke ƙoƙarin inganta fuskarta ta haƙƙin bil adama a gaban al'ummar duniya.
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