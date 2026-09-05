UN: Babu Wani Wuri Mai Aminci Da Tsaro a Zirin Gaza

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahl-ul-Bayt (AS) - ABNA: Ofishin 'Yancin Dan Adam na Majalisar Dinkin Duniya a ƙasashen Falasdinu da aka mamaye ya bayyana a cikin wani rahoto cewa: "Duk da kusan shekara guda da wucewa tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta, babu wani wuri mai tsaro a Zirin Gaza, kuma babu wanda ke da tsaro a wannan yanki."
Rahoton ya rubuta lis din shahadar Falasinawa 24, ciki har da yara hudu da mace daya, sakamakon cin zarafin Isra’ilaa cikin kwanaki biyar tsakanin ƙarshen watan Agusta da ranar 1 ga Satumba, inda ya bayyana cewa 21 daga cikinsu sun yi shahada a hare-haren sama ne.
Ofishin 'Yancin Dan Adam na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa: "Ikirarin Isra'ila na kai hari ga abin da take kira 'Halastacciyar manufofi' ba ya kore ta daga wajibai a karkashin dokokin jin kai na kasa da kasa, musamman ka'idar kare farar hula da daukar dukkan matakan da za a iya don hana cutar da su."
Rahoton ya kara da cewa ci gaba da ayyukan Tel Aviv, tare da ayyukan da "wasu kungiyoyi masu zaman kansu" ke aiwatarwa, sun haifar da mummunar cutarwa ga farar hula kuma sun kara tsananta rashin tsaro a Zirin Gaza.
Dangane da wannan rahoto, waɗannan maganganun suna nuna gargadin da Majalisar Dinkin Duniya ta sha yi game da mummunan yanayin jin kai a Gaza, da hadarin da farar hula ke fuskanta a tsakiyar barna mai yawa, da karancin kayan masarufi, da takunkumin shigar da agaji.
Da sanyin safiyar yau, sojojin Isra’ilasun kai hare-haren bindigogi a wasu yankuna na Zirin Gaza. Mayar da hankalin sojojin Isra'ila a wannan hari shi ne unguwar Al-Tuffah a gabashin Gaza. Jiragen ruwa na yaƙi da manyan bindigogi na sojojin ruwa na Isra’ilasun kuma kai hari ga yankunan gabashin Khan Yunis a kudancin Zirin Gaza.
Majiyoyin Falasdinu sun sanar da cewa akalla Falasinawa biyu sun yi shahada, yayin da wasu uku suka jikkata a wannan hari.
…………….
Ra'ayinka