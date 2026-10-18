Rahoto Cikin Hotuna | Na Taron Matasa Na Ƙasa-Da-Ƙasa Mai Taken: “Matasa Da Makomar Gwagwarmayar Musulunci”
A jiya Asabar, 17 ga watan Oktoba 2026 (6 Jimadal Ula, 1448), Jagoran Harkar Musulunci, Shaikh Ibraheem Zakzaky (H) ya gabatar da jawabin rufe taron matasa na ƙasa-da-ƙasa mai taken: “Matasa da Makomar Gwagwarmayar Musulunci,” wanda Jaishu Shahid Ahmad Zakzaky (JASAZ) suka shirya, a Abuja.
18 Oktoba 2026 - 22:39
Lambar labari: 1879824
Source: ABNA24
Daga Ofishin Jagora Sayyid Ibraheem Zakzaky (H)
06/Jimada ula/1448
17/10/2026
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