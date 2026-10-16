Hizbullah Ta Bude Wani Sabon Tsarin Yaƙi Bisa Umarnin Tehran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da a cewar majiyoyin, ake bibiya da bin diddigi ga ayyukan shiri ga dukkan mambobinta na cikakken lokaci waɗanda ke karɓar albashi na wata, da fitar da umarnin ciki na sirri na shiga sabbin wuraren aiki, cikin tsare-tsare da suka bambanta da waɗanda ƙungiyar ta yi amfani da su a fagen daga da suka gabata.
Majiyoyin sun ce umarnin sun zo ne a cikin tsarin ci gaba da tuntuba tsakanin Rundunar Kare Juyin Juya Hali ta Iran da jagorancin ƙawayenta na yankin, wanda ya haɗa da shirye-shiryen yiwuwar faɗaɗa karan batta da Isra'ila da Amurka, da kuma tsara tunanin martanin soji na lokaci ɗaya idan sabon yaƙi ya barke.
Sun nanata cewa ƙungiyar tana ɗaukar waɗannan jagororin a matsayin shirye-shiryen wani yanayi na kusa, ba sanarwar fitar da yanke shawara na ƙarshe na shiga yaƙi ba, suna mai nuni da cewa shirye-shiryen sun zarce tara sojoji na gargajiya zuwa sake tsara yadda ake gudanar da ayyukan soji.
Dangane da majiyoyin, babban canjin da ke faruwa shi ne amfani da wani tsari da aka samo daga akidar "Kariyar Mosaic" ta Iran, wadda ta dogara kan rarraba ayyukan soji da rage dogaro kan jerin jagoranci na tsakiya.
Sun bayyana cewa ƙungiyar tana aiki kan tabbatar da wani tsari da zai ba da damar ci gaba da ayyukan rundunoninta har ma idan an rasa sadarwa da manyan jagorancinsu, bayan gogewar mai tsanani da ta fuskanta daga ayyukan kisa da kutse na Isra'ila.
Wannan canji, a cewar majiyoyin, ya dogara kan wata bita ta ciki wanda ya nuna cewa tattara iko a matakan jagoranci kaɗan ya sa tsarin soji ya fi fuskantar rikicewa lokacin da ake kai hari kan jami'an da ke kula da shi.
Tsarin da ba na tsakiya ba baya wakiltar canjin da ya fara cikin kwanakin da suka gabata ba; kamfanin dillancin labarai na Reuters a watan Maris da ya gabata ya fallasa cewa Rundunar Kare Juyin Juya Hali ta aika kusan hafsoshi 100 zuwa Lebanon bayan dakatar da bude wuta a watan Nuwamba 2024, don sa ido kan sake horar da mayaƙa da sake ba da makamai da tsara ƙungiyar cikin ƙananan rundunoni masu ƙarin 'yancin kai.
Sabbin bayanan suna nuni da cewa ƙungiyar a halin yanzu tana canjawa daga matakin sake tsarawa zuwa fifikon ainihin shirye-shiryen wannan tsarin, a shirye-shiryen wata sabuwar arngama.
Tehran Tana Gudanar Da Shirye-Shiryen Umarni
Majiyoyin sun nanata cewa rawar Iran ba ta iyakanta ga tallafin kuɗi da makamai ba, a'a ta haɗa da sa ido kan sake gyara soji da daidaitawar dabarun da ke da alaƙa da yiwuwar tsanantuwar rikici a yankin.
Sun ce Tehran tana ƙoƙarin tabbatar da ci gaban ikon ƙawayenta na aiki idan cibiyoyin umarnin Iran kansu suka fuskanci sabbin hare-hare, abin da zai hana rugujewar cibiyar mayar da martani ta yankin sakamakon kai hari kan jagorancinta.
Cibiyar "Soufan" ta Amurka a baya ta tattauna a cikin wani bincike da ta wallafa a watan Maris 2026 akidar "Kariyar Mosaic" da Rundunar Kare Juyin Juya Hali ta haɓaka, tana bayyana cewa tana da nufin kiyaye ikon yaƙi duk da kai hari kan manyan jagorancinta, ta hanyar rarraba ayyuka kan rundunoni masu 'yancin kai.
Amma wannan tsarin yana kuma ɗauke da haɗari, a cewar cibiyar, mafi muhimmanci nasu wahalar sarrafa yanayin tsanantuwar fage lokacin da shawarwarin fagen daga suka zama marasa alaƙa da cibiyar siyasar gudanarwa ta asali.
…………..
Ra'ayinka