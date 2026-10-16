Rosatom: Rasha Ta Bayyana Ƙara Yawan Ƙwararrunta A Tashar Nukiliya Ta Bushehr Ta Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Likhachev ya ƙara da cewa a cikin tsarin tattaunawar da shugaba Vladimir Putin ya yi da jagorancin Iran an tabbatar da muhimmancin fifiko ga gina tashar wutar lantarki ta nukiliya ta "Bushehr" da kulawa da kuma ba da sabis na fasaha.
Ya bayyana cewa wurin tashar ya haɗa da, da ma'aikatan fannin gine-gine, ƙungiyar ƙwararru da ke tabbatar da aiki da amfani da rukunin makamashi na farko.
Likhachev ya yi nuni da cewa rukunin farko na tashar ya tabbatar da cancantarsa a matsayin ingantaccen tushen samar da makamashi, domin yana aiki kuma yana bayar da adadin wutar lantarki da ya zarce ma'aunin da aka ƙayyade (wanda aka kiyasta).
Ya yi nuni da cewa akwai rikitarwa da yawa da suka biyo wannan cibiyar nukiliya, wadda ƙwararrun Jamusawa suka fara ginawa, kuma ƙwararrun makamashin nukiliya na Rasha suka kammala aikin a cikinta waɗanda suka yi nasarar haɗa kayan aikin Rasha cikin tsarin da ke akwai.
A baya, Likhachev ya bayyana cewa "Rosatom" ta riga ta mayar da ma'aikatanta 135 zuwa tashar wutar lantarki ta nukiliya ta "Bushehr" ta Iran.
Ana ɗaukar tashar wutar lantarki ta nukiliya ta "Bushehr" a matsayin cibiyar farko ta samar da makamashin nukiliya na fararen hula a Gabas ta Tsakiya, kuma tana kan gabar Tekun Farisa a Iran.
Tashar tana wakiltar wani ƙirar injiniyanci na musamman kuma mai rikitarwa, domin kamfanonin Jamus, a gabaninsu kamfanin Siemens, sun fara gininta a shekarun 1970, sannan aikin ya tsaya shekaru da yawa kafin kamfanin "Rosatom" na Rasha ya kammala shi wanda ya yi nasarar haɗa fasaharsa ta zamani da tsarin da gine-ginen Jamus da ke akwai.
Tashar a halin yanzu tana aiki da rukuninta na farko wanda ke samar da ingantaccen tushe mai inganci ga hanyar wutar lantarki ta Iran, a lokacin da aikin haɗin gwiwa tsakanin Moscow da Tehran ke ci gaba don faɗaɗa tashar da gina ƙarin rukunonin makamashi.
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