Hizbullah: Hijabi Bai Kamata Ya Zama Hujja Don Hana Mata Ilimi Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sashin ayyukan mata na Hizbullah ta Lebanon, tare da fitar da wata sanarwa, ta yi Allah-wadai mai tsanani da abin da ta kira matakan takurawa da nuna bambanci kan mata da 'yan mata masu hijabi a Jamhuriyar Azerbaijan kuma ta nemi a dakatar da matakan da ke hana malamai da ɗalibai masu hijabi shiga makarantun gwamnati da hana su haƙƙin karatu da koyarwa.
Wannan cibiyar a cikin sanarwarta, ta soki canje-canjen kwatsam a ka'idojin sutura na makarantun gwamnati na Jamhuriyar Azerbaijan kuma ta bayyana cewa tilasta wa mata zaɓi tsakanin kiyaye hijabi da samun haƙƙin karatu da ilimi, wani nau'in nuna bambanci ne da ba za a iya karɓa ko ba da hujja a kansa ba.
Sashin ayyukan mata na Hizbullah ta Lebanon ta ɗauki waɗannan matakan a matsayin keta 'yancin addini da haƙƙin ɗan adam da kuma cin zarafin darajar mata da haƙƙinsu na bin koyarwar addininsu.
Wannan cibiyar ta kuma roƙi cibiyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, na jin kai da na mata da su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu kan wannan batu kuma su ɗauki mataki nan take don kawo ƙarshen abin da ta kwatanta da keta haƙƙin mata masu hijabi.
A cikin wannan sanarwa an nanata cewa sashin ayyukan mata na Hizbullah ta Lebanon zai ci gaba da bibiyar wannan batu da nuna adawa ga duk wani mataki da zai shafi tushen addini na mata ko takurawa 'yancinsu, haƙƙoƙinsu da darajarsu.
Wannan cibiyar a ƙarshe ta bayyana cewa hijabi bai kamata ya zama hujja don hana da kawar da mata daga fagen zamantakewa ba kuma ba za a iya amincewa da 'yanci da darajar mata cikin zaɓi wani kashi da barin wani ko rashin cikawa ba.
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