Iraqi: Wani Runbun Makamai Ya Fashewar Hedkwatar Hashdush-Sha'abi A Gabashin Bagadaza

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ta hanyar dogaro da majiyoyin tsaro da na likita, ya ba da rahoton cewa a ranar Asabar sakamakon wata fashewa da ta faru a ɗaya daga cikin hedkwatar sojojin Hashdush-Sha'abi a gabashin birnin Bagadaza, babban birnin Iraki, wani memba na waɗannan sojojin ya shahada, wasu huɗu kuma suka jikkata.
Majiyoyin tsaro sun bayyana cewa fashewar ta faru ne sakamakon kasancewar wani rumbun ajiya na alburusai da kayan aikin soji marasa inganci a gabashin yankin "Al-Qanat." Wannan lamari ya haifar da jikkatar wasu daga cikin sojojin Hashdush-Sha'abi da raunuka kanana. Duk da haka, wasu majiyoyin tsaro sun bayyana cewa har yanzu ba a san ainihin dalilin fashewar ba.
A gefe guda, ƙungiyar Hashdush-Sha'abi ta bayyana cewa wannan fashewar ta haifar da jikkatar mutane biyar daga cikin sojojin wannan ƙungiyar da raunuka kanana da kuma tashin wuta. Wutar da aka kashe daga baya.
Kwamitocin ƙwararru sun fara bincikensu don nazarin yanayin aukuwar lamarin da kuma gano dalilin fashewar. Ana sa ran za a sanar da sakamakon bayan kammala binciken.
Irin wadannan abubuwan da suka shafi wuta da fashewa a sansanonin soji da rumbunan ajiyar makamai na Iraki sun sha maimaituwa. Duk da haka, a yawancin lokuta ba a bayyana dalilin waɗannan abubuwan ba.
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