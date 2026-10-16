Rashin Nasarar Shirin Saudiyya Na Sake Kwace Mashigar Babal-Mandab; Sojojinta Sun Tsere

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Da alama shirin Saudiyya na sake kwace ikon mashigar Babal-Mandab ya kai ga rikicin. Domin ƙungiyoyin da suka yi wa Riyadh alkawarin sake kwace wannan mashigar ta ƙasa da ƙasa cikin kwanaki, ba su ma iya kiyaye tsaron wurarensu a kudancinta ba. Wannan a lokacin da sojin saman Saudiyya suka ba waɗannan ƙungiyoyi tallafi mai girma. Tallafin da ya kai ga aiwatar da siyasar ƙasar da ke da manufar daidaita hanyar ci gaba zuwa mafi kusanci wuri ga tsibirin Mayun mai mahimmanci.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, sabanin hasashen Riyadh, sojojin Yemen sun iya kiyaye nasarorinsu a gabar yammacin Yemen da yankin Babal-Mandab kuma sun canza matsayi daga kare mashigar Babal-Mandab da yankunan bakin teku na gundumar "Dhubab" zuwa matsayin kai hari. Wannan ci gaban, ya tilasta wa ƙungiyoyin "Al-Amalika" da "Dira Al-Watan" waɗanda kwamandan Saudiyya ya zaɓa wajen aiwatar da wannan aiki, su bar matsayinsu a kudancin mashigar Babal-Mandab.
Hare-Haren Sama Na Saudiyya Bayan Iƙirarin Ikon Mashigar Babal-Mandab Da Tsibirin Mayun
Bayan da kafofin watsa labarai na Saudiyya da "Mohammed Al-Jaber" jakadan Saudiyya a Yemen suka ba da labarin samun ikon ƙungiyoyin da ke biyayya ga Riyadh kan mashigar Babal-Mandab da tsibirin "Mayun," jiragen yaƙi na Saudiyya da yammacin kwanaki biyu da suka gabata sun kai jerin hare-hare ta sama kan wannan tsibirin. Hare-haren da suka fallasa gazawar ƙungiyoyin Salafi wajen samun kowane ci gaba wajensa.
Wata majiya ta soji a birnin San'a babban birnin Yemen game da wannan ta bayyana cewa kai hari kan tsibirin Mayun, yana jefa amincin jigilar ruwa a mashigar Babal-Mandab cikin haɗari. Wannan majiya ta ɗauki Riyadh da alhakin raunana amincin jigilar ruwa da barazana ga hanyar kasuwancin ƙasa da ƙasa.
Waɗannan maganganun suna zuwa ne a lokacin da a cewar wannan majiya, sojojin Yemen cikin lokacin da ya gabata sun iya tabbatar da aminci da tsaron mashigar Babal-Mandab kuma suna da sa ido kai tsaye kan kaiwa da komawar dukkan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa ban da jiragen ruwa na Saudiyya.
Janyewar Sojojin Da Ke Da Alaƙa da Riyadh Daga Kudancin Mashigar Babal-Mandab
Hare-haren Saudiyya kan tsibirin Mayun da sojojin Yemen ke sa ido kan tafiyar ruwa ta hanyarsa, sun faru ne a daidai lokacin ja da bayan kwatsam na ƙungiyoyin da ke bayan Riyadh daga kudancin mashigar Babal-Mandab.
Majiyoyin fagen daga sun gaya wa jaridar "Al-Akhbar" cewa rundunoni na ƙungiyar "Dira Al-Watan" jiya sun ja da baya daga yankunan kudu maso yamma da gabashin gundumar Dhubab da kuma yankin "Ras Al-Arah" a yammacin lardin Lahj kuma sun tafi wajen "Khawr Umayrah" da birnin "Aden." Wannan ja da baya ya faru ne sa'o'i da yawa bayan ficewar wasu rundunoni na ƙungiyar "Al-Amalika" daga wurare da dama a yankin Ras Al-Arah.
Waɗannan ja da baya sun faru ne bayan da sojojin Yemen suka kai jerin hare-hare kan wuraren waɗannan ƙungiyoyi a yankin "Al-Suqya" da ke cikin iyakokin Ras Al-Arah. Hare-haren da suka bar mummunar asarar rai da kayan aiki. Waɗannan abubuwan da suka faru sun kuma faru ne bayan ayyukan soji na sojojin Yemen a gabashin Dhubab a tsakiyar wannan makon.
Hare-Haren Makamai Masu Linzami Kan Tarukan Sojojin Da Ke Da Alaƙa Da Saudiyya Da Kashe Kwamandoji
Sojojin Yemen sun tsananta hare-harensu kan ƙungiyar "Dira Al-Watan" wadda ta ja da baya zuwa yankunan "Al-Mudaribah."
A cewar Birgediya "Yahya Saree" mai magana da yawun sojojin Yemen, da yammacin kwanaki biyu da suka gabata an kai hari kan tarukan sojojin da ke da alaƙa da Saudiyya a yankunan Ras Al-Arah da Al-Mudaribah da makamai masu linzami na ballistic uku. A cewarsa, wannan hari ya kai ga kashe adadi mai yawa na kwamandoji da sojojin waɗannan ƙungiyoyi.
Dangane da bayanan majiyoyin fagen daga, wannan aiki ya shafi Runduna ta biyar ta ƙungiyar "Dira Al-Watan." Rundunar da ke shirin kai hari kan yankuna cikin iyakokin yankin "Al-Sabihah." Yankin da ya riga ya shiga hannun sojojin Yemen.
Bayan wannan hari, "Mansour Al-Turki" kwamandan rundunar tare da wasu abokansa da ɗansa sun ji rauni. A gefe guda kuma, "Wadi' Al-Baha" shugaban hafsan wannan runduna, da "Mohammed Abduh Hajif Al-Mashouli" jami'in ayyukanta tare da wasu hafsoshi sun sheka lahira.
Birgediya Yahya Saree da yammacin jiya ya kuma ba da labarin kai hari kan hedkwatar ayyukan gabar yammaci a fadar "Ma'ashiq" a birnin Aden, hedkwatar da hafsoshin Saudiyya ke jagoranta. A cewarsa, ɗakunan ajiyar makamai da ke da alaƙa da wannan cibiyar ma an kai musu hari.
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