Pentagon Na Tunzura Amurka Kan Anfani Da Makamain GBU-43/B Kan Tunnels Na Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Canjin aiki, wanda da'irorin soji da watsa labarai a Washington suka ruwaito cikakkun bayanansa, yana nuni da dagewar gwamnatin Donald Trump kan tsara "kunshin hare-hare da ke shirye don aiwatarwa" wanda ke mai da hankali kai tsaye kan ababen more rayuwar makamashi da faɗin hanyar tunnels na ƙasa da aka gano kwanan nan ƙarƙashin "Dutsen Bikas" a kewayen hadaddiyar Natanz ta nukiliya.
A matakin yanke shawara a Washingto da karatun ta nutsu na diflomasiyya na Yamma suna nuni da samuwar rarrabuwar kai mai tsanani cikin gwamnatin Amurka, inda kwamandojin soji a Pentagon ke ganin fara anfani da wannan zaɓi mai halakawar a gaban shirye-shiryen fagen daga, yayin da da'irar siyasa da ke kewaye da Shugaba Donald Trump ke nuna taka tsantsan.
Duk da bambancin, rahotanni suna tabbatar da cewa ɓangaren soji ya riga ya kammala cikakken aikin bita kuma ya sabunta shirye-shiryen aiki gaba ɗaya, har suka zama "kunshin hare-hare da ke shirye don aiwatarwa" da ke jira kawai yanke shawara ta siyasa ta ƙarshe.
Lissafin Zaɓe
Majiyoyin Yamma sun fallasa wa "Erem News," cewa Trump yana nuna jinkiri wajen aiwatar da shirye-shiryen takardar zuwa matakan kayan aiki na zahiri a ƙasa, kuma hakan ya samo asali ne daga rikitattun lissafin zaɓe masu alaƙa da zaɓen tsakiyar wa'adi na Amurka da aka tsara a watan Nuwamba mai zuwa.
Majiyoyin sun nanata cewa gwamnatin Amurka tana tsoron cewa motsa wannan katafataccen makami zai iya kunna yaƙin mai faɗi a yankin da zai iya yin mummunan tasiri kan yanayin ɗan zaɓe na Amurka da farashin makamashi na duniya gabanin buɗe akwatunan zaɓe, abin da ya sa ainihin shawarar ta rataya har sai yanayin siyasar cikin gida ya bayyana.
Jayayyar da ke kewaye da wannan ci gaba ba ta iyakance ga lokacin siyasa ba, a'a ta isa zuwa tsakiyar cibiyar sojin Amurka kan iyakar tasirin dabaru na bam ɗin "Uwar Bama-Bamai" wajin fuskantar yanayin ƙasar na cibiyoyin Iran.
Makamin Da Ya Fi Dacewa
Kanar mai ritaya a sojin saman Amurka, Robert Hamilton, yana ganin cewa bam ɗin "MOAB" makami ne na zafi na gargajiya mai nauyin kusan ton goma, kuma tasirinsa ya dogara kan fashewar saman ƙasa "sararin samaniya" wajin samar da guguwar halaka mai girma da matsin iska da zai iya wargaza iska da rushe kogwanni da tunnels kusa da saman ƙasa.
Ya ƙara da cewa wannan makamin, duk da ƙarfinsa mai ban tsoro, ba shi da ikon "kutsawa cikin katafatattun ganuwowi na dutse," abin da ke sa shi rashin tasiri na tsari kan matatun Iran da aka binne a zurfin ɗaruruwan mitoci ƙarƙashin tsaunuka masu ƙarfi kamar cibiyar Fordow ko zurfin Natanz mai nisa.
Hamilton yana nuni da cewa makamin da ya fi dacewa ta injiniyanci ga wannan aiki shi ne bama-baman kutsawa cikin katafatattun ganuwowi da aka fi sani da (MOP) ko "GBU-57," waɗanda aka ƙera musamman don sauka da sauri mai girma kuma su kutsa cikin ɗaruruwan mitoci na siminti mai ƙarfi da duwatsu kafin fashewa.
Babban Hadari
A nasa ɓangare, masanin siyasa ƙwararre kan harkokin Gabas ta Tsakiya, David Pollock, yana ganin gwamnatin Trump tana ƙoƙarin ta hanyar gabatar da zaɓuɓɓukan "Pentagon" a fili wajen aika saƙon fifiko mai yanke hukunci kai tsaye ga Tehran cewa Washington a shirye take ta karya ka'idojin gargajiya na fadace-fadace da amfani da makamai da ba a taɓa gani ba idan Iran ta ci gaba da saurin haɓaka uranium ƙarƙashin tsaunuka.
Ya ƙara da cewa barazanar "Uwar Bama-Bamai" na da nufin jefa jagorancin Iran ga sake yin lissafi da bayar da rangwala a hanyoyin diflomasiyya na baya, don guje wa yanayin hari mai halaka wanda zai iya kifar da tsarin tattalin arziki da sojin ƙasar.
Amma wannan fifikon, a cewar Pollock, yana ɗauke da babban hadari, domin tsoron Iran na hari mai zuwa zai iya ingizata ta wajen hanzarta matakanta wajen samar da makamin nukiliya a matsayin garkuwar kariya ta ƙarshe, maimakon ja da baya.
A fannin aiki kuma, amfani da "Uwar Bama-Bamai" yana ƙaddamar da ƙuntatawa na kayan aiki masu rikitarwa da ke sanya shakka kan yiwuwar aiwatar da harin kwatsam, domin bam ɗin da nauyinsa ya kai ton 9.8, da tsawonsa da ya zarce mitoci tara ba za a iya ɗaukarsa da jiragen yaƙi na gargajiya ko masu jefa bama-bamai na dabarun da aka saba ba, jirgin da kaɗai zai iya ɗaukarsa da jefar da shi shi ne katafataccen jirgin jigilar soji da aka gyara na nau'in "MC-130 Combat Talon."
Wannan ƙuntatawar kayan aiki tana nufin cewa jirgin ba shi da yanayin fasahar ɓoyewa kuma yana tafiya a hankali idan aka kwatanta da jiragen yaƙi, abin da ke buƙatar wajen aiwatar da aikin cikakken iko na sama da lalata hanyoyin sadarwar kariya ta sama na Iran da suka ci gaba gaba ɗaya (kamar tsare-tsaren Bavar-373 da S-300) kafin yin tunanin tashi jirgin jigilar.
Don haka, aikin jigilar bam ɗin da shirya shi a sansanonin ci gaba a Gabas ta Tsakiya, idan ya faru da gaske, zai kasance ƙarƙashin cikakken sa ido daga hukumomin leƙen asiri na yankin da na ƙasa da ƙasa, abin da ke kawar da sinadarin mamaki kuma ya sa yankin cikin halin faɗakarwa mai girma sa'o'i kafin harin.
A taƙaice, da alama shirye-shiryen Pentagon kan "Uwar Bama-Bamai" suna nuni da ƙarfin matsin lamba mafi ƙarfi da kayan aikin ƙarshe da ke jakar gwamnatin Trump kafin shiga cikin shawarwari masu kaiwa ga kaddara.
A lokacin da waɗannan shirye-shiryen ke ci gaba da zama a cikin tsari da taswirorin soji ba tare da wani mataki na kayan aiki na zahiri a ƙasa har zuwa yanzu ba, to, kasancewar tattauna su kawai yana nuni da gaskiyar cewa zaɓuɓɓukan diflomasiyya suna ƙara ƙurewa ga Amurka, kuma yankin na iya fuskantar wata kaka mai zafi da zai sake tsara ma'aunin ƙarfi tsakanin Washington da Tehran dangane da abin da makonnin yanke hukuncin siyasa masu zuwa za su haifar.
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