Yadda Saudiyya Ke Yada Tsattsauran Ra’ayin Wahabiyanci A Boyayyar Fuska A Afirka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: cibiyar sadarwa ta Naba ta rubuta: A yayin da Saudiyya a yau ke gabatar da kanta a matsayin kasa budaddiya mai saukin kai wacce ta yaki tsattsauran ra'ayi da take sake fasalin hadafofin addini, ayyukan cibiyoyin addini na kasar a wajen iyakokinta na nuni da ci gaba da wasu tsofaffin ayyukan tashin hankali, musamman a Afirka.
A Najeriya, ma'aikatar harkokin Musulunci ta Saudiyya ta gudanar da wani taron ilimi na kimanin daliban addini 150 a Legas, babban birnin kasar, wanda aka keɓe shi don nazarin littafin "Matanil-Aqidatul-Wasitiyyah" na Ibn Taymiyyah; shirin da Riyadh ke ikirarin ana gudanar da shi ne don yada daidaito, amma a hakika yana haifar da karuwar tsattsauran ra'ayi ne.
A cikin shekaru da yawa, kutsawar Saudiyya ya kasance yana da alaka da ba da kuɗaɗen masallatai, makarantu, cibiyoyin addini, da kuma bayar da guraben karatu a kasashen Afirka; a wannan fanni, an fitar da wasu ƙididdiga da ke bayyana adadin waɗannan kuɗaɗen a cikin shekaru talatin, a kimanin dala biliyan 100. Misali, dabarun Saudiyya a wani lokaci sun hada da bayar da guraben karatu sama da 5,000 ga Musulmai a kasashen Kenya, Tanzaniya, da Uganda da nufin karfafa tsattsauran ra'ayi. Haka kuma Saudiyya ta gina daruruwan gidaje don masu bincike na Wahabiyya a garuruwa da kauyukan gabashin Afirka don tallafawa yaduwar Wahabiyanci.
Kutsen Saudiyya a makarantu da jami'o'i kuma bai tsaya ga gina cibiyoyin ilimi kawai ba, har ma ya hada da tallafawa manhajoji da littattafai, da kuma aike malamai da masu wa'azi; matakin da ya ba Riyadh damar yin tasiri wajen tsara tsatson manyan malaman addini masu tsattsauran ra'ayi.
A yayin da Riyadh ke magana game da yaki da tunanin tsattsauran ra'ayi, ci gaba da fitar da littattafai da yada alamomin makarantar Wahabiyanci, hakan na haifar da wata tambaya da ke cewa: canje-canjen da Saudiyya ke magana a kai a cikin kafofin watsa labarunta, har zuwa wane gwargwado ne suka zamo gaskiya da zurfi?
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