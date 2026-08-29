Jagora: Kashi Na Biyu: Hidima Ga Mabukata Da Samar Da Cibiyoyin Agaji

Kamfanin Dillancin Labarai Na Ahl-Ul-Bayt (AS) - ABNA: A kashi na farko na wannan rubutu" http://ha.abna24.com/xkNxR, an gabatar da taƙaitaccen rahoto game da rayuwar ilimi da ayyukan zamantakewa na Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i, a cikin wannan rubutu za’ai ƙoƙarin bayyana wani ɓangare na ƙoƙarinsa wajen hidima ga mabukata.
Hidima ga mabukata, ba kawai hali na iya mutum ɗaya ba ne, a'a, ta zamo al'ada ce ta iyali mai ci gaba a rayuwarsa, ko lokacin da yake ɗan shekara tara a watan Satumba na shekara ta 1978 (1357 na kalandar Farisa), ya shaidi ƙoƙarin mahaifinsa, Allamah Shahidi Ayatullah Khamene'i, wajen hidima ga waɗanda girgizar ƙasa ta shafa a Tabas; ko kuma lokacin da ya shafe shekaru, tare da mahaifiyarsa, ba tare da an sansa ko bayyana sunansa ba, yana zuwa gidajen marasa karfi na birni yana ganin "dinkin hannu" da mahaifiyarsa ta yi don samar da kayan angwancin ga 'yan mata matasa. 'Yan matan da ba su san cewa waɗannan kayan dinkin hannu keɓaɓɓiyar matar shugaban juyin juya halin Musulunci ce ta dinka su ba, kuma wani misali daga cikin waɗannan kayan dinkin, an sanya shi a matsayin wani ɓangare na kayan angwancin 'ya'ya mata na babban shugaban tsarin Musulunci.
Sayyid Mujtaba Khamene'i, ya sha ganin bacin ran mahaifiyarsa game da yanayin rayuwar mabukata, har ya kai ga ya gaya wa ɗalibansa wani lokaci: "Mahaifiyarmu, wani lokaci bayan dawowa daga gidajen mabukata, takan yi baƙin ciki sosai har ta kasa cin abinci." Matarsa, Shahida Zahra Haddad Adel, ita ma tana ba da hidimomi iri-iri ga mabukata a yankunan Tehran kamar yankin Harandi, kuma tana gudanar da tarurruka a Masallacin Imam Sajjad (AS) ba tare da wani ya san cewa ita ce "Malama Hosseini" ba, matar Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i kuma amaryar dan jagoran tsarin Musulunci ba.
Ayatullah Sayyid Mujtaba Hosseini Khamene'i, da kansa ya sha dandana ɗacin "talauci, bashi, da rance", kamar yadda "Aga Rahman", mai sayar da kaya a akan lungun Hauzar "Al-Mahdi" a shekarun 1990, ya sha rubuta sunansa da na ɗan'uwansa a cikin littafin masu bin bashi na ƙaramin shagonsa har sai kwanaki masu zuwa bayan karɓar kuɗin tallafi da ake biya.
Ya mayar da "hidima ga mabukata" a matsayin babban abin da ya fi mayar da hankali a ayyukan zamantakewarsa da kuma nasiha da ya sha yi wa ɗalibansa. Ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ce: "Mafi yawan abubuwan da suka fi bayyana a zamantakewa a gare su, sune batutuwa kamar ayyukan jihadi ko agaji a bala'o'i kamar ambaliya. In da yake jaddada ci gaba da hidimtawa ga mabukata."
Ya kafa cibiyoyi don hidima ga mabukata, kuma ba tare da sunansa ba, yana kaiwa dubban mabukata taimako na ci gaba. Kare mutuncin ɗan adam tare da aika ma'aikata na fage don bincikar yanayin mabukata, aika mata don binkicar yanayin iyalan da mace ce ke kula da su, da kuma nasihar ci gaba da hidima, tare da jaddada rashin ambaton sunansa da kuma danganta duk waɗannan ayyuka ga ofishin shugaban juyin juya hali, suna daga cikin halayen cibiyoyin agaji da ke ƙarƙashin kulawarsa.
Yawancin mabukata a yankuna daban-daban na Qom kamar Ja'fariya, Kahak, Qamrud, Qanawat, Nauroghah, da Khakfaraj, suna tsammanin suna karɓar kyaututtuka da ayyuka ne daga wasu masu taimako da ba a san sunansu ba ko kuma ofishin shugaban juyin juya hali, kamar yadda ma'aikatan cibiyoyin lafiya, kamar asibitin Alkur'ani da Itrat, ba su tsammanin cewa kuɗin waɗannan ayyukan lafiya ga mabukata daga allura da jiko zuwa ayyukan hakori, ana biyan su ne ta hanyar ƙoƙarin Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i kuma daga kuɗin jama'a.
Dakatar da darussa don aike ɗaliban addini zuwa agaji ga waɗanda ambaliya ta shafa a Khuzestan, da kuma mayar da makarantun addini da ke ƙarƙashin jagorancinsa zuwa cibiyar samar da ruwan 'ya'yan itace ga marasa lafiya na COVID-19, tare da jaddada halartar ɗaliban addini wajen binnewa da wanke gawarwakin waɗanda suka mutu sakamakon COVID-19, wasu misalai ne na hidimarsa ga mabukata.
Ɗalibansa sun sha ji daga malaminsu Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i suna cewa: "Duk mutumin da ya fi rauni kuma ba shi da kowa, shi ne mafi muhimmanci!" Kamar yadda bayan ya ji rahoton ayyukan ɗalibansa a ambaliyar Khuzestan ya ce: "Waɗannan ayyuka su ne asalin ɗalibin addini, kuma hidima ga jama'a tana buɗe kofofin ilimi ga ɗaliban addini." Ya danganta wani ɓangare na nasarorin mahaifinsa da hidima ga mabukata, kuma ya faɗi haka a gaban waɗannan ɗaliban addini don kowa ya ji.
Nasihatar hidimtawa ga mabukata, batu ne da yake yadawa a tarurrukan gudanarwa da na wajen makarantun addini. Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i ya gaya wa ɗaya daga cikin abokan aikinsa a sashen sarrafa ƙwararru da fasaha: "Kada ka raina wannan kulawa ga mabukata, waɗannan Allah yana son su, sauran ayyukan ma suna kan matsayinsu."
A cikin sassan gaba na wannan rubutu, za a yi nazarin sauran fannonin rayuwar zamantakewa da gudanarwa ta Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i.
Madogara:
- Tattaunawa da Fariduddin Haddad Adel (ɗan'uwan matar Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i)
- Jawaban Dr. Haddad Adel a Masallacin Imam Hassan Mujtaba (AS) a unguwar Harandi
- Jawaban Iskandar Hossein-Af, mai wa'azi na Azarbaijan kuma manajan Gidauniyar Haske ta ƙasar Azarbaijan
- Tattaunawa da Malam Rida Ali-Abadi (ɗaya daga cikin ɗaliban Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i)
- Tattaunawa da Malam Muhammad Javad Akbari (ɗaya daga cikin ɗaliban Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamene'i)
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