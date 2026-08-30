Ammar Hakim: Matsalar Mashigar Hormuz Ba Zata Daɗe Ba Za A Warware Ta

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: shugaban kawancen sojojin gwamnatin kasa ta Iraki, yayin da ya ke nuni da kalubalen tattalin arzikin kasarsa, ya jaddada cewa rikicin mashigin Hormuz ba zai daɗe ba kuma da yardar Allah za a warware shi.
"Sayyid Ammar Hakim" ranar Asabar a ganawarsa da wasu dalibai, ya yi ishara ga kalubalen da ke gaban Iraki, musamman kalubalen tattalin arziki, kuma ya ce kudaden shigar Iraki sun ragu saboda rashin ikon kasar wajen fitar da man fetur.
Yana mai cewa rikicin mashigar Hormuz ba zai daɗe ba kuma da yardar Allah za a warware shi, ya bukaci jami'an Iraki su yi koyi darasi da rikicin tattalin arziki na yanzu.
Hakim ya jaddada cewa fitar da man fetur na Iraki bai kamata ya dogara ga hanyar mashigar Hormuz kawai ba, kuma dole ne a samar da hanyoyin fitarwa daban-daban.
Ya ba da shawarar cewa Iraki, ta hanyar samar da hanyar bututun mai, ta bambanta hanyoyin fitar da man fetur ta Tekun Bahar Maliya da Tekun Bahar Rum, don tattalin arzikin kasar ya kasance da ƙarancin rauni ga canje-canje da rikice-rikicen yankin.
Jaddada Iyakance Makami A Hannun Gwamnati
Ya ci gaba da batun kada a rike makami sai a hannun gwamnati, kuma ya jaddada wajabcin cimma wannan buri ta hanyar fahimtar juna da tattaunawa.
Hakim, yana godiya ga ƙoƙarin kungiyoyin gwagwarmaya da sauran kungiyoyi masu dauke da makamai wajen yaki da ta'addancin ISIS da kuma taimakawa wajen maido da ikon gwamnatin Iraki, ya ce shirin kada a rike makami sai a hannun gwamnati, aikin Iraki ne.
Ya bayyana cewa dole ne a ba yar da makami ga kungiyar Hashdush-Sha'abi, a matsayin cibiyar tsaro ta hukuma.
Goyon Bayan Yaki Da Rashawa Da Maido Da Dukiyoyi
Shugaban kawancen sojojin gwamnatin kasa ta Iraki ya kuma sake bayyana goyon bayansa ga kamfen na yaki da rashawa da maido da dukiyoyi.
Ya jaddada muhimmancin ci gaba da wannan tsari don karfafa tsarin tattalin arziki da gudanarwa na Iraki.
Hakim a karshe, ya bayyana "Asusun Ci Gaba" a matsayin daya daga cikin muhimman tsare-tsare don tada bangaren zaman kansa, kuma ya jaddada wajabcin amfani da damar wannan asusu don tada bangarori masu zaman kansu da karfafa tattalin arzikin Iraki.
……………
Ra'ayinka