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Yemen: Isra’ila Ta Gaza Wajen Karya Azama Da Niyyar Al'ummar Yemen

29 Agusta 2026 - 17:12
Lambar labari: 1858782
Source: Al-Jazeera
Yemen: Isra’ila Ta Gaza Wajen Karya Azama Da Niyyar Al'ummar Yemen

Babu shakka, yanayin yaki da ƙiyayya tsakaninmu da Isra’ila, yanayi ne mai ci gaba, kuma wannan aikin laifi da matsorata da Isra’ila ta kai wa gwamnatin Yemen karkashin jagorancin Ahmed al-Rahawi, wani yunkuri ne na hana Yemen ci gaba da matsayinta na kai hari ga Isra'ila saboda laifukan da ta ke yi a Gaza. Amma Isra’ila ba ta yi nasara ba; domin hare-haren Yemen sun ci gaba bayan an kai wa gwamnatin Yemen hari.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Muhamad Tahir An'am, mai ba da shawara ga Majalisar Siyasa ta Koli ta Yemen: "Wadannan hare-haren, kai hari ne ga mutanen farar hula wanda kamar yadda aka sani ba kasafai ake kai musu hari a yanayin yaki ba, amma muna fuskantar daya daga cikin mafi muni da mafi kaskancin makiya a tarihi, kamar yadda ya bayyana: wadannan makiya makaskanta su ne sahyoniyya Yahudawa."

Ya kara da cewa: "Wannan hari na laifi da zalunci da ya kai ga manyan ma'aikatan farar hula na gwamnati, bai iya hana sojojin ko shugabancin Yemen shiga fagen yaki ba, tun daga kai hari ga sahyoniyya, da ci gaba da killace tashoshin jiragen ruwa da kai hari kan jiragen ruwansu a Tekun Bahar Maliya; har sai da aka sanya hannu kan yarjejeniya da gwagwarmayar Falasdinu a Gaza kuma aka dakatar da fuskantar kai tsaye."

"Sahyoniyya da wadanda a kwanakin nan suke kama da su a cin zarafinsu, wato Saudiyya, dole ne su fahimci cewa duk wani yunkuri na rage matsin killacewa ko kai hari ga Yemen, ba zai hana Yemeniyawa neman hakkinsu ba."

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