Yemen: Isra’ila Ta Gaza Wajen Karya Azama Da Niyyar Al'ummar Yemen

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Muhamad Tahir An'am, mai ba da shawara ga Majalisar Siyasa ta Koli ta Yemen: "Wadannan hare-haren, kai hari ne ga mutanen farar hula wanda kamar yadda aka sani ba kasafai ake kai musu hari a yanayin yaki ba, amma muna fuskantar daya daga cikin mafi muni da mafi kaskancin makiya a tarihi, kamar yadda ya bayyana: wadannan makiya makaskanta su ne sahyoniyya Yahudawa."
Ya kara da cewa: "Wannan hari na laifi da zalunci da ya kai ga manyan ma'aikatan farar hula na gwamnati, bai iya hana sojojin ko shugabancin Yemen shiga fagen yaki ba, tun daga kai hari ga sahyoniyya, da ci gaba da killace tashoshin jiragen ruwa da kai hari kan jiragen ruwansu a Tekun Bahar Maliya; har sai da aka sanya hannu kan yarjejeniya da gwagwarmayar Falasdinu a Gaza kuma aka dakatar da fuskantar kai tsaye."
"Sahyoniyya da wadanda a kwanakin nan suke kama da su a cin zarafinsu, wato Saudiyya, dole ne su fahimci cewa duk wani yunkuri na rage matsin killacewa ko kai hari ga Yemen, ba zai hana Yemeniyawa neman hakkinsu ba."
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