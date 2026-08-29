Iran: An Kama 'Yan Leken Asiri 30 Naamurka Da Isra'ila A Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar Leken Asiri ta Iran ta sanar da kama mutane 30 a lardin Markazi (a kewayen Arak). A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar, an bayyana cewa wadanda aka kama 'yan leken asiri ne masu karbar albashi na abokan Amurka da Sahyoniyya, kuma sun aikata ayyuka a lokacin wani "yunƙurin juyin mulki" da aka yi a gundumomin Mahallati da Nimver a watan Janairu 2026.
Dangane da sanarwar, ana zargin wadannan mutane da kona gidajen jama'a, manyan kantuna, bankuna, motocin agaji da motoci masu zaman kansu, gine-ginen gwamnati, masallatai (ciki har da Masallacin Ali da Masallacin Kasuwa a Mahallat), kai hari kan layin dogo da barazana ga lafiyar fasinjoji, da kuma sace dukiya daga shaguna.
Ma'aikatar Leken Asiri ta kuma sanar da cewa an kama manyan makamai na hannu (takobi, gatari, wukake) da kuma barasa da kayan maye masu yawa daga hannun wadanda ake zargin.
Tun a baya, a watan Fabrairu 2026, an kama mutane 70 a lardin Markazi da irin wannan zargi.
A cikin sanarwar ma'aikatar, an jaddada cewa "ayyukan masu karbar albashi na makiya irin na ISIL a watan Janairu ba za su dau lokaci ba za’a kamasu tare hukunta su," "Lalle Mu Masu Daukar Fansa Ne Ga Masu Laifi."
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