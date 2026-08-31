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Yadda 'Yan Shi'a Na Burundi Suka Yi Bikin Haihuwar Annabi Mai Girma (SAW)

31 Agusta 2026 - 23:00
Lambar labari: 1859829
Source: ABNA24
Yadda 'Yan Shi'a Na Burundi Suka Yi Bikin Haihuwar Annabi Mai Girma (SAW)

Musulmin ƙasar Burundi, a cikin wani yanayi mai cike da farin ciki, soyayya, da jin daɗi, a wani biki na musamman da aka gudanar a jiya, sun girmama ranar haihuwar Annabi Muhammad Mustafa (SAW) da Imam Sadiq (AS). Wannan biki ya gudana ne tare da halartar wasu muminai daga yankuna daban-daban.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: An gudanar da bikin ranar haihuwar Annabi Muhammad Mustafa (SAW) da Imam Sadiq (AS) a ƙasar Burundi tare da halartar fuskoki masu farin ciki da cike da soyayya, da kuma gaisuwa da nuna farin ciki na muminai waɗanda suka taru don girmama haihuwar Annabin Musulunci, Muhammad (SAW), wanda aka aiko shi a matsayin rahama da shiriya ga duniya.

A yayin wannan biki, an tunatar da muminai game da matsayin Annabi Mai Girma (SAW) wajen ƙarfafa ginshikan imani, kyawawan halaye, soyayya, haɗin kai, da 'yan'uwantaka tsakanin Musulmai.

Daga cikin masu gudanarwa da shirya wannan biki, akwai Sheikh Fawzi Amani da Sheikh Hamisi Kadid, waɗanda suka taka rawa wajen daidaitawa da gudanar da wannan shirin; bikin da aka gudanar da nufin raya soyayya ga Annabin Musulunci (SAW) da koyarwarsa.

Wannan biki yana ɗaya daga cikin jerin shirye-shiryen girmama ranar haihuwar Annabi Muhammad (SAW); bikin da Musulmai a yankuna daban-daban na duniya suke gudanarwa, suna nuna soyayya da sadaukarwarsu ga Manzon Allah (SAW).

Gudanar da irin waɗannan bukukuwa kuma yana ba da dama ga muminai su taru a waje daya, su ƙarfafa dangantakar 'yan'uwantaka da haɗin kai, kuma su sake tunani game da muhimmancin bin tafarkin Annabi Mai Girma (SAW) wajen gina al'umma mai cike da zaman lafiya, soyayya, da kyawawan dabi'u.

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