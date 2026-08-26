Siriya: An Rushe QSD / Ganawar Mazloum Abdi Da Al-Julani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Mazloum Abdi, kwamandan sojojin dimokuradiyya na Siriya, ya ba da labarin rushe QSD da gwamnatin kai tsaye ta Kurdawa, da dukkan ƙungiyoyin soji da na fararen hula masu alaƙa da su.
A cewar Al Jazeera, ya sanar da cewa, aikin sojojin dimokuradiyya na Siriya ya ƙare, kuma an rushe su a matsayin wata ƙungiya ta soji mai zaman kanta.
Tun da farko, Shaf News ya ba da rahoton cewa, Ahmad Al-Shara, shugaban rikon kwarya na Siriya, a jiya Talata, a Damascus, ya gana da Mazloum Abdi, kwamandan sojojin dimokuradiyya na Siriya (QSD).
Dangane da wannan rahoto, shugaban rikon kwarya na Siriya da Mazloum Abdi, a fadar Al-Sha'ab a Damascus, sun gana, kuma sun tattauna game da wasu batutuwa masu alaƙa da shigar da QSD a cikin cibiyoyin ƙasar Siriya, da kuma matakan da suka shafi mataki na gaba.
Haka kuma, a wannan ganawa, an tattauna wasu batutuwa masu alaƙa da shigar da QSD a cikin cibiyoyin ƙasar Siriya, da matakan da suka shafi mataki na gaba, waɗanda ke ƙarfafa kasancewar gwamnati da tallafawa tsaro da kwanciyar hankali.
Wannan ganawa ta kasance tare da halartar Asaad Al-Shaibani, ministan harkokin waje na Siriya, da Ziad Al-Ayish, gwamnan Deir Al-Zor.
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