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Iran: Taron Makaranta Alqur’ani Na Duniyar Musulunci A Mashad Don Tunawa Da Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali

18 Agusta 2026 - 22:40
Lambar labari: 1854174
Source: ABNA24
Iran: Taron Makaranta Alqur’ani Na Duniyar Musulunci A Mashad Don Tunawa Da Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali

An gudanar da babban taron "Arba'in Na Mafi Girman Jagora Ma’abucin Alkur'ani A Duniyar Musulunci" da kuma tunawa da Masallacin Karama, a matsayin tushen Alkur'ani na Jagoran Shahidi Na Juyin Juya Hali, tare da halartar makaranta na kasa da kasa a Mashad.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa:  Daga Mashad mai tsarki, an gudanar da babban taron Alkur'ani mai taken "Arba'in Na Mafi Girman Jagora Ma’abucin Alkur'ani A Duniyar Musulunci" tare da halartar makarantan Alqur’ani mai girma na duniya, a ranar cika arba'in da binne Jagoran Al'ummar Musulunci, a dandalin Shahidai na birnin Mashad.

A wannan taro, dubban masoya Alkur'ani da masoya Jagoran Shahidi Na Juyin Juya Hali sun taru a daren Litinin a filin tsakiyar birnin. Dandalin Shahidai na Mashad yana ɗaya daga cikin cibiyar wuraren da muhimman birnin, kuma filin sa mai faɗi koyaushe yana karɓar bakuncin shirye-shiryen al'adu da zamantakewa. A babban taron Alkur'ani na Mashad, makaranta na duniya da suka shahara sun halarta, ciki har da Alkalai na shirin talabijin na Mahfil. Gudanar shirin ya kasance ga Rasalat Buzhari, mai gabatar da shirye-shiryen addini na talabijin da suka shahara, ciki har da shirin Mahfil da masu sauraro na musamman.

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