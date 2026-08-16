Washington Post: Rashin Gamsuwar Ƙasashen Tekun Farisa Game Da Ayyukan Trump Kan Iran Ya Ƙaru

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga rahoton Washington Post, Saudiya, UAE, Qatar, Kuwait, da Bahrain sun yi takaici game da manufofin gwamnatin Amurka game da Iran. Majiyoyi masu sani sun shaida wa Washington Post cewa barazanar Trump akai-akai a kan Iran da ja da bayansa na baya, sun haifar da wani tunani a tsakanin wasu ƙasashen yankin cewa manufofin Washington game da Tehran "marasa ƙarfi ne da ba a iya hasashensu ba." Duk da haka, ƙasashen Tekun Farisa har yanzu suna dogaro da Amurka a matsayin abokiyar tsaro da kuma mai karfin tanadar makamai a matakin farko.
Wannan jaridar ta kuma yi nuni ga ƙoƙarin wasu ƙasashen yankin na bambanta dangantakar tsaro, kuma ta bayyana yarjejeniyar tsaro ta baya-bayan nan tsakanin Saudiya, Turkiyya, da Pakistan a cikin wannan tsarin.
A cewar Washington Post, wasu jami'ai sun yi ishara da wannan yarjejeniya a matsayin sako ga Washington cewa ƙasashen yankin sun kai ga cewa dogaro ga Amurka kaɗai bai isa ba. A lokaci guda, wani jami'in fadar White House ya musanta da'awar da ke da alaƙa da raunana dangantakar Amurka da ƙasashen Tekun Farisa, kuma ya ce Trump yana da dangantaka ta "musamman" da abokan hulɗa na yankin na Washington.
Washington Post ta ci gaba da rubuta cewa ƙasashen Tekun Farisa, duk da ƙaruwar rashin gamsuwarsu da Amurka, a cikin ɗan gajeren lokaci ba su da wani maye gurbin aiki da gaggawa ga kawancen tsaro na shekaru da yawa da Washington.
Masana kuma sun bayyana yanayin da ake ciki a matsayin wani nau'i na cin karo da juna; a gefe guda, ƙasashen yankin ba su gamsu da Amurka ba saboda fara yaƙi, kuma a gefe guda, suna dogaro da wannan ƙasa don kayan aikin soji, alburusai, da bayanan tsaro.
A cewar wannan jarida, tsawaita yaƙi na iya ƙara matsin lamba na tattalin arziki da tsaro a kan ƙasashen Tekun Farisa, kuma ya jefa makomar abubuwa da yawa na tattalin arziki da na duniya a yankin cikin rashin tabbas.
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