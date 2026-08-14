Shahidai 356 Da Raunata 2,632 A Hare-haren Saudiya A Sa'ada

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ofishin kare haƙƙin ɗan'adam na lardin Sa'ada a cikin wani rahoto ya bayyana cewa hare-hare da cin zarafin sojojin Saudiya a kan iyakar wannan lardin na ci gaba, kuma cin zarafi ne a fili kuma mai ci gaba ga ƙoƙarin samar da kwanciyar hankali da fahimtar juna game da rage tashin hankali.
Dangane da wannan rahoto, hare-haren sojojin Saudiya ya zuwa yanzu sun yi sanadin shahadar kusan mutane 356 da raunata 2,632 daga fararen hula.
Ofishin kare haƙƙin ɗan'adam na Sa'ada ya kuma ba da rahoton ci gaba da cin zarafin haƙƙoƙi da hare-hare na yau da kullum ga 'yan gudun hijirar Afirka, kuma ya nanata cewa iyakar hare-haren ba ta tsaya ga kashe fararen hula kai tsaye ba.
A cikin wannan rahoto an ce: rushewar da gangan cikin tsari na dukiyoyin 'yan ƙasa, gidajensu, da gonakinsu ma wani ɓangare ne na waɗannan ayyuka, kuma an kai hari ga cibiyoyin sabis da muhimman ababen more rayuwa ciki har da gidaje, makarantu, cibiyoyin lafiya, da hanyoyin sadarwa.
Ofishin kare haƙƙin ɗan'adam na lardin Sa'ada, yayin da ya nanata ci gaba da tattara bayanai game da waɗannan abubuwa, ya bayyana hare-hare a kan fararen hula da ababen more rayuwa na fararen hula a matsayin wani ɓangare na ci gaba da zalunci a yankunan kan iyaka.
Wannan hukuma ta kuma bayyana game da ayyukan mayar da martani na sojojin Yemen a kan sansanonin, tarurrukan sojojin Saudiya, da motsin soji na wannan ƙasar, cewa ta ɗauki waɗannan ayyuka a matsayin haƙƙin doka da ke da cikakken halasci don fuskantar hare-hare masu ci gaba da kare al'umma da ababen more rayuwa na fararen hula.
Dangane da wannan rahoto, Ofishin kare haƙƙin ɗan'adam na Sa'ada ya nanata cewa kare fararen hula da hana ci gaba da hare-hare a kan mazauna yankunan kan iyaka, na daga cikin muhimman abubuwan da ake buƙata a yanayin da ake ciki yanzu.
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