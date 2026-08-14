Yemen: Ta Kai Hari Ga "Aramco Najran" A Matsayin Ramuwa Ga Ketawar Da Saudiyya A Sararin Sa'ada

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wata majiyar soji ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na hukuma "Saba" cewa "sojojin Yemen sun kai hari ga kamfanin Aramco na Saudiya a Najran."
Majiyar ta bayyana cewa "an aiwatar da aikin ta hanyar jirgin mara matuki, kuma ya cimma burinsa cikin nasara da yardar Allah," wanda ke tabbatar da haɓaka ƙarfin Yemen a gaban rashin ƙarfin tsarin tsaron Amurka da na yamma wajen fuskantar ko da jirgi ɗaya. Majiyar ta yi nuni da cewa "wannan hari ya zo ne a matsayin ramuwa ga cin zarafin jirgin saman yaƙi na Saudiya ga ikon ƙasarmu da kutsawa cikin sararin samaniyar arewa maso gabashin lardin Sa'ada."
A dangane da haka, wannan aikin ya tabbatar da cewa sojojin Yemen suna ci gaba da aiwatar da daidaiton hana hare-hare wanda ya dogara ga mayar da martani nan take da ƙarfi ga duk wani cin zarafi na Saudiya.
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