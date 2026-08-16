Indiya Ta Nuna Sha'awar Faɗaɗa Dangantaka Da Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Randhir Jaiswal, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Indiya, ya bayyana cewa Delhi na neman ci gaba da tuntuɓar Kabul da faɗaɗa dangantakar biyu da Afghanistan.
Jaiswal, yayin da yake nuni ga ganawa, tuntuɓa, da ziyarar baya-bayan nan na jami'an Indiya da Afghanistan, ya ce ci gaba da waɗannan mu'amala na iya samar da sabbin damammaki don haɓaka haɗin gwiwa tsakanin bangarorin biyu.
Ya bayyana ci gaba, kasuwanci, da haɗin kan yanki a matsayin wasu daga cikin muhimman fannonin da Indiya da Afghanistan ke da damar ƙara haɗin gwiwa a cikinsu.
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Indiya ya nanata cewa Delhi na da sha'awar haɓaka matakin dangantaka da mu'amalarta da Kabul, kuma tafiyar jami'an bangarorin biyu na iya samar da sabbin fagage don haɗin gwiwa.
Ƙaruwar tuntuɓar Indiya da Taliban na faruwa ne a daidai lokacin da dangantakar Kabul da Islamabad ke fuskantar matsananciyar tashin hankali na tsaro da kan iyaka a cikin watannin baya-bayan nan.
A lokaci guda, Taliban a shekarun baya-bayan nan sun yi ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar siyasa da tattalin arziki na Afghanistan da ƙasashen yankin, ciki har da Indiya, Iran, da ƙasashen Asiya ta Tsakiya.
Duk da ƙaruwar ganawa da tuntuɓar hukuma, Indiya har yanzu ba ta amince da gwamnatin Taliban ba; amma ta ci gaba da kasancewarta ta diflomasiyya a Afghanistan, kuma ta ci gaba da faɗaɗa mu'amalar tattalin arziki da siyasa da jami'an Kabul.
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