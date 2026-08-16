Ma'aikatar Lafiya Ta Lebanon: Adadin Shahidan Ta’addancin Isra'ila Ya Kai 4,346

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ma'aikatar lafiya ta Lebanon a cikin ƙididdigarta ta yau ta bayyana cewa daga ranar 2 ga Maris, an rubuta shahidai 4,346 da raunata 12,301 sakamakon zaluncin Isra’ila. A lokaci guda, Lebanon da Isra’ila a watan da ya gabata, ta hanyar shiga tsakani na Amurka, sun sanya hannu kan "Yarjejeniyar Tsari"; yarjejeniyar da manufarta ita ce kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Isra'ila da Hizbullah. Wannan yarjejeniya ta samo asali ne bayan zagaye da yawa na tattaunawa kai tsaye tsakanin bangarorin biyu a Washington. Duk da haka, wannan yarjejeniya ta fuskanci suka.
Masu suka sun yi nuni ga rashin fayyace matsayin halascin shari'a na yarjejeniyar da kuma rashin tsarin lokaci na ficewar sojojin Isra’ila.
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