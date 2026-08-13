Sayyid Houthi Ya Yi Allah Wadai Da Cin Zarafin Amurka Da Isra'ila Ga Alkur'ani

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Al-Sayyid Al-Houthi, a cikin wata sanarwa, ya bayyana cewa waɗannan ayyuka ba su tsaya ga ayyuka na mutum ɗaya ba, suna zuwa ne a cikin wata dabara ta gabaɗaya wadda ta haɗa da "yaƙin ruwan sanyi da na soji" don hana yaɗuwar Musulunci da kuma aiwatar da shirye-shiryen siyasa a yankin. Ya yi imanin cewa babban sabanin da maƙiya suke da shi da Alkur'ani yana cikin dabi'unsa da kiransa ga adalci da 'yanci da ƙin zalunci.
Al-Sayyid Al-Houthi ya soki rashin yunkurin ƙasashen Musulunci da yawa wajen ɗaukar matsayi mai tsauri game da waɗannan cin zarafi. Ya nanata cewa duniyar Musulunci na iya tilasta wa ƙasashen da ke tallafa wa waɗannan ayyuka su ja da baya idan suka sanya kayan aikin matsin lamba, musamman kauracewa siyasa da tattalin arziki na hukuma da na jama'a ga kayayyakin waɗannan ƙasashe.
Al-Sayyid Al-Houthi ya kammala jawabinsa da kira ga ƙarfafa alaƙa da Alkur'ani mai girma da kuma tabbatar da tsarkinsa a cikin ayyukan al'adu, watsa labarai, da na jama'a. Ya yi nuni da ƙoƙarin ayyuka da zanga-zangar a Yemen don bayyana wannan matsayi, kuma ya nanata ci gaba da wannan tafarki.
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