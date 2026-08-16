Rahoto Cikin Hotuna |Na Taron Masu Goyon Bayan Iran A Gaban Sansanin Amurka A Ingila

Wasu daga cikin membobin ƙungiyoyin adawa da yaƙi a birnin Fairford na Ingila sun yi taro don nuna rashin amincewarsu ga amfani da Amurka ke yi da sansanonin soji na ƙasar don kai hare-hare da bama-bamai a kan Iran. Ƙungiyoyin adawa da yaƙi daban-daban, a wannan taro, sun buƙaci kawo ƙarshen amfani da Donald Trump ke yi da sansanonin soji na Ingila don kai hare-hare da bama-bamai a kan Iran. Masu zanga-zangar sun kuma buƙaci dakatar da haɗin gwiwar Ingila da ayyukan soji na Amurka, da kuma hana amfani da ƙasa da sansanonin ƙasar a hare-haren da ake kai wa Iran.
16 Agusta 2026 - 21:43
Lambar labari: 1853343
Source: ABNA24
Ra'ayinka