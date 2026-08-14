Mummunan Yanayin Jirgin Ruwan Dakon Jiragen Sama na Abraham Lincoln

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Rahoton jaridar Guardian: Wannan jirgin ruwa ya shafe kwanaki sama da 250 a jere - watau fiye da watanni 9 - ba tare da tsayawa a ƙasa ba; yanayin da hakan ke da alaƙa da yaƙin da ake yi da Iran.
Iyalan kusan ma'aikatan ruwa 5,000 sun yi gargadi game da yanayin da ake ciki, kuma sun ce rayuwa a cikin jirgin ruwa ta zama "Jahannama"; da ke fuskantar hare-hare kusan kullum, ga matsalar raguwar ajiyayyun makamai, da iyakancewar abinci na daga cikin matsalolin da aka ambata.
Matar ɗaya daga cikin ma'aikatan ruwa ta ce mijinta ya rubuta mata a saƙo: "Ina fatan ba zan farka gobe ba."
An ce an hana faruwa ƙoƙarin kashe kai da yawa da ma’aikatan ke yi, kuma kwamandojin CENTCOM sun yi gargadin cewa idan yanayin jirgin ruwa bai inganta ba, akwai yiwuwar tashin hankali da rashin biyayyar ta tarzoma a tsakanin ma'aikatan.
Kamar yadda Jaridar New York Post: 'Yan Democrat Sun Nemi Bayani Daga Pentagon Game Da Yanayin Cikin Jirgin Ruwan Dakon Jiragen Sama na USS Abraham Lincoln; Wannan mataki ya biyo bayan rahotanni da ke nuna cewa wasu ma'aikatan ruwa sun yi ƙoƙarin jefa kansu cikin teku.
Inda Sanatan Amurka Schumer ya rubuta cewa: "Lokacin da Pete Hegseth aka zaɓa (don wannan mukamin), kowa ya san cewa shi ba shi da cancanta kwata-kwata. Yanzu ma'aikatan ruwanmu masu jaruntaka suna biyan farshin wannan rashin cancanta a hanya mai tsanani da ta wuce gona da iri. "Dole ne a kori Pete Hegseth nan take."
Bayan da Ministan Yaƙin Amurka ya musanta rahotannin kafofin watsa labarai game da mummunan yanayi a cikin jirgin ruwan dakon jiragen sama na Abraham Lincoln, Chuck Schumer, babban memba na Majalisar Dattawan Amurka, ya buƙaci a kore shi nan take.
Kwana ɗaya bayan buga rahotanni game da tabarbarewar yanayin jirgin ruwan dakon jiragen sama na Abraham Lincoln, Pete Hegseth, ba tare da gabatar da hujjoji ba, ya musanta waɗannan rahotanni.
Jaridar Military Times, ta hanyar dogaro da dangin sojoji, ta ruwaito cewa a lokacin da jirgin ruwan ya shafe kwanaki sama da 250 yana aiki, ma'aikatan ruwa da yawa sun yi ƙoƙarin jefa kansu daga jirgin ruwa zuwa waje.
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