China Daily: "BRICS" Na Gina Hanyar Kula Da Lafiya Mai Zaman Kanta Don Karya Mamayar Yamma

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar "BRICS" ta wuce tsarin kawancen tattalin arziki da fafatawar yanki ta al'ada da Amurka da Tarayyar Turai, don gina haɗin gwiwar kimiyya da masana'antu mai zurfi a fannoni na kula da lafiya da ƙirƙirar likitanci, kamar yadda jaridar "China Daily" ta China ta ruwaito.
A cikin 'yan shekarun da suka gabata, ƙasashen mambobin sun ƙarfafa haɗin gwiwarsu a fannoni na bincike, samar da magunguna, da fasahohin likitanci na zamani, ta hanyar ƙirƙirar tsare-tsare masu zaman kansu don haɓaka samfura, kerawa, da rarrabawa, waɗanda a baya ke hannun ƙananan ƙungiyoyin yamma.
Cutar "Corona" ta zo a matsayin kararrawar gargadi wadda ta nuna rashin ƙarfi na hanyoyin samar da kayayyaki da cutar da ƙasashe masu tasowa a Afirka, Asiya, da Latin Amurka, wanda ya sa "BRICS" ta yi aiki don rage dogaro ga kamfanonin da ke da iko da kuma shirya yanayi mafi kyau don samun kula da lafiya na zamani.
Ƙwarewar ƙasashen mambobin sun haɗu a wannan hanyar, inda Indiya ke kan gaba a fannin magunguna masu tsadar gaske, yayin da China ta sami babban ci gaba a lafiyar dijital da basirar wucin gadi, Rasha tana da ƙwarewa mai yawa a likitancin nukiliya da bincike na gaba, kuma Brazil ta bambanta da binciken likitanci da kula da lafiya na jama'a. A lokaci guda, Iran, Masar, UAE, Indonesia, da Habasha suna ba da gudummawa ta zuba jari, ƙarfin masana'antu, da kasuwanni masu tasowa.
Karya Mamayar Magunguna Da Samun Juriya Cikin Dabara
Wannan haɗin gwiwa tana da burin musamman na haɓaka magungunan halittu na zamani da magungunan ciwon daji na zamani masu tsadar gaske don su isa ga ɓangarori masu yawa na al'umma, bayan shekaru da yawa sun kasance hannun ƙasashe masu arziki saboda tsadarsu.
Waɗannan himmomi suna da girma na dabara fiye da bincike da ƙirƙira kawai, zuwa samun juriya da dogaro da kai da fuskantar rikice-rikicen kasuwanci, takunkumi, da rikice-rikicen duniya waɗanda za su iya shafar samar da magunguna da jiyya na zamani.
Duk da akwai ƙalubale masu alaƙa da bambancin tsarin kulawa, haƙƙin mallaka, da ababen more rayuwa, ana ci gaba da tsarin gina tsare-tsare masu zaman kansu don bincike da samarwa, wanda za a iya rarraba shi a nan gaba a matsayin ɗaya daga cikin manyan canje-canje a cikin shekaru goma don tabbatar da tsaron lafiya da 'yancin fasaha ga miliyoyin mutane a kudancin duniya, wanda ke ba su damar samun kyakkyawar rayuwa mai tsawo, lafiya, da aminci.
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