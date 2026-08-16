Muhaqqiq: Haƙurin Al'ummar Afghanistan Ga Taliban Ya ƙare

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: An gudanar da taron na yanar gizo na tunawa da "Shekaru biyar na mika mulki ga Taliban" tare da halartar wasu shugabannin siyasa, wakilan jam'iyyu, da ƙungiyoyin farar hula na Afghanistan, wanda "Majalisar Ƙasa don Ceton Afghanistan" da "Majalisar Koli ta gwagwarmayar Ceton Afghanistan" suka shirya.
A wannan taro, manyan mutane kamar Muhammad Muhaqqiq, Ata Muhammad Nur, Ahmad Masoud, da Sarwar Danish, da wasu masu fafutukar siyasa da farar hula na Afghanistan sun yi jawabi game da sakamakon shekaru biyar na mulkin Taliban, yanayin siyasa da zamantakewa na ƙasar, da hanyoyin samun mafuta da ke gaba.
Babban abin da aka mayar da hankali a wannan taro shi ne nazarin ayyukan Taliban a cikin shekaru biyar da suka gabata da kuma nazarin zaɓuɓɓukan siyasa don makomar Afghanistan.
Muhammad Muhaqqiq, shugaban ƙungiyar Hezbe Wahdat-e Islami na al'ummar Afghanistan, ya bayyana haɗuwar nau’ika mutane masu halarta a wannan taro a matsayin nunin bambancin siyasa da zamantakewa na Afghanistan, kuma ya bayyana shi a matsayin alamar "wani zaɓi" a gaban yanayin da ƙasar ke ciki.
Yayin da yake nuni ga yanayin siyasar Afghanistan, ya bayyana keɓewar iko ga gungun wasu mutane da wuce gona da iri a matsayin ɗaya daga cikin muhimman rikice-rikicen da ke gaban ƙasar, kuma ya ce ci gaba da irin wannan yanayi na iya jefa makomar Afghanistan cikin ƙalubale masu tsanani.
Muhaqqiq, yayin da yake nuni ga kalaman da Sarwar Danish ya gabatar, ya nanata wajabcin hana maimaita yanayin da aka saba na tattara iko waje guda da mulkin kama-karya na mutum ɗaya a Afghanistan, kuma ya ce irin waɗannan hanyoyi a baya sun haifar da kisan kai, ƙaura ta tilas, da tarwatsa miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan.
Ya kuma soki yanayin haƙƙin ɗan'adam a lokacin mulkin Taliban, kuma ya bayyana cewa wannan ƙungiya, ta hanyar dogaro ga "mulkin kama-karya na siyasa da ikon kabila ɗaya," ta yi watsi da haƙƙoƙin 'yan ƙasar Afghanistan, musamman mata da 'yan mata.
Wannan shugaban siyasa na Afghanistan, yayin da yake bitar abubuwan da suka faru na siyasa a cikin shekaru hamsin da suka gabata na ƙasar, ya ce gwamnatocin da suka dogara ga mulkin kama-karya da wuce gona da iri, saboda rashin yarda da bambancin al'ummar Afghanistan, a ƙarshe sun fuskanci rikicin halacci da lalacewar siyasa.
Muhaqqiq a wani ɓangare na jawabinsa ya yi magana game da batun yin gwagwarmaya a wajen fuskantar Taliban, yayin da yake nuni ga kwarewar jihadi da juriya a cikin shekarun da suka gabata, ya soki yadda Taliban ke gudanar da Afghanistan.
Yayin da ya bayyana cewa al'ummar Afghanistan a cikin shekaru biyar da suka gabata sun fuskanci yanayi mai wahala, ya ce: "Haƙurin al'umma a cikin shekaru biyar da suka gabata ya ƙare."
Muhaqqiq a lokaci guda ya nanata cewa fifikon ƙungiyoyin siyasa masu adawa da Taliban, shine neman mafita ta hanyar tattaunawa da shawarwari, da kuma kafa gwamnati bisa ga son rai na ƙasa.
Ya yi gargadin cewa idan Taliban suka ƙi karɓar canji a tsarin siyasa na Afghanistan, watakila abubuwan da ke tafe za su koma ga wasu zaɓuɓɓuka, ciki har da gwagwarmayar soji.
An gudanar da wannan taro a shekaru biyar na komawar Taliban zuwa mulki; lokacin da tsarin siyasa na Afghanistan ya fuskanci sauye-sauye masu yawa, kuma batutuwa kamar keɓe iko gay a Taliban, shigar siyasa, yanayin haƙƙin mata da 'yan mata, 'yancin jama'a da addini, da makomar tsarin siyasar ƙasar har yanzu suna daga cikin muhimman abubuwan da ake jayayya tsakanin Taliban da masu adawa da wannan ƙungiya.
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