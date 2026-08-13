Isra’ila: Ba Za Mu Janye Daga Kudancin Lebanon Ba Har Sai An Kwance Makaman Hizbullah

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ministan yaƙin Isra’ila ya nanata cewa sojojin wannan gwamnati ba za su janye daga yankin tsaro a kudancin Lebanon ba har sai an kwace makaman Hizbullah a kudancin Lebanon, kuma ya yi iƙirarin cewa sojojin wannan gwamnati suna da iko a kan kilomita murabba'i 700 na wannan yanki.
Yisrael Katz a cikin jawabinsa a bikin buɗe matsugunin Ganin a Yammacin Kogin Jordan, ya ce a jiya ya ziyarci yankin tsaro a Lebanon kuma ya gana da kwamandoji da sojoji.
Ya yi iƙirarin cewa a wannan ziyara, ya ga katangar Shaqif, wadda a cewarsa sojojin rundunar Golani suka kwace bayan shekaru 44, kuma suka daga tutocin Isra’ila da rundunar Golani a samanta.
Katz ya kuma ziyarci ramummuka da ake dangantawa ga Hizbullah, kuma ya bayyana su a matsayin masu barna da ban tsoro. Ya yi iƙirarin cewa an rushe waɗannan ramummuka kwanaki da suka gabata ta amfani da tan 700 na abubuwan fashewa, kuma yanzu babu wani abu face alamar rushewar a gefen dutsen. A cewar Katz, waɗannan ramummuka suna barazana ga matsugunan Isra’ila a yankin Al-Jalil.
Ministan yaƙin Isra’ila ya kuma yi iƙirarin cewa an lalata ƙauyuka da dama na kan iyaka na Lebanon, waɗanda ya kira sansanonin Hizbullah, kuma an mayar da su kango.
Ya yi iƙirarin cewa Isra’ila sun kawar da wannan barazana har abada, kuma yankin tsaro ya fara daga Bahar Rum a yamma zuwa Shaqif da gefen dutsen Jabel al-Sheikh a gabas.
Katz, yayin da ya bayyana cewa wannan yanki ba shi da mazauna, ya kara da cewa sojojin isra’ila suna zaune a ciki, kuma an lalata ababen more rayuwa a saman ƙasa da ƙarƙashin ƙasa.
Ministan yaƙin Isra’ila ya kuma sanar da cewa ya umarci sojojin su kasance cikin shiri don zama na dogon lokaci a fage da kuma kare sojojin da matsugunan, har sai an cimma burin kwace makaman Hizbullah.
Katz a ƙarshen jawabinsa ya bambanta tsakanin yanayin Lebanon da Yammacin Kogin Jordan, kuma ta hanyar amfani da sunan Ibrananci "Yahuda da Samariya" ga Yammacin Kogin Jordan, ya yi iƙirarin cewa wannan yanki ƙasar Isra'ila ce, kuma ya bayyana matsugunan Yahudawa da ke ciki a matsayin komawa gidan kakanni da ƙasar annabawa.
Ya nanata a ƙarshe cewa Isra’ila zata ci gaba da kasancewa a waɗannan yankuna har abada.
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