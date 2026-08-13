Iran Ta Dakile Shirin Shigar Sojojin Siriya A Lebanon Wanda Aka Shirya Bisa Buƙatar Amurka..

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kamfanin ya yi nuni da cewa Tehran ta yi wa Damascus gargadi ta hanyar Turkawa cewa duk wani shigar soji a cikin ƙasar Lebanon za a fuskance shi da bude fagage da yawa a cikin Siriya da kan iyakokinta.
Kamfanin ya kara da cewa gargadin Iran bai kai ga Damascus kaɗai ba, har ma ya kai ga Ankara, Baghdad, Doha, da Riyadh, kuma ya ɗauki sako cewa duk wani kasadar Siriya a kan Hizbullah na iya koma fafatawa a yanki mai faɗi a cikin Siriya.
Kamfanin ya ce gargadin ya haɗa da gargadin kai hari da makamai masu linzami tun daga Damascus, wanda zai haɗa da hare-hare sama da 100 na dabaru a harin farko, ciki har da fadar shugaban ƙasa.
Gargadin Iran ya sa bangarorin yankin su sake duba tsadar asarar da wannan shirin zai haifar, musamman da yake Siriya ba ta da alamar iya jure wani sabon yaƙi na cikin gida, a cewar kamfanin.
Kamfanin ya nanata cewa Iran ta sami nasarar mayar da duk wani shigar Siriya mai yiwuwa a Lebanon daga zaɓin soji da Amurka za ta iya tallafawa zuwa kasadar yanki mai tsada.
Kamfanin ya bayyana cewa senariyon shigar Siriya da aka gabatar ya haɗa da ayyana birnin Tripoli a matsayin yankin tasirin Siriya.
Kamfanin ya bayyana cewa manufar da ake zaton aikin ita ce kai hari ga tsarin makamai masu linzami na Hizbullah a Beqaa don tilasta shi ya ja da baya ko kuma ya karɓi sabbin tsare-tsaren tsaro.
Game da matsayin ƙasashen da abin ya shafa, kamfanin ya ce UAE ta nuna sha'awarta ta ba da kuɗaɗen duk wani aikin soji na Siriya a Lebanon, kuma a shirye take ta biya albashin mayaka da kuɗaɗen ayyukan yaƙi, yayin da Saudiya ba ta hana shiga tsakani ba a cikin tsare-tsaren da za su raunana Hizbullah ba tare da tayar da yankin ba, sabanin Qatar wadda ta ƙi ra'ayin.
Ya yi nuni da cewa shugaban leƙen asirin Iraqi Hamid al-Shatri ya ziyarci Damascus kuma ya sanar da jami'an Siriya ƙin amincewar Bagadaza ga duk wani faɗaɗawar Siriya a cikin ƙasar Lebanon.
Kamfanin ya ci gaba da cewa Hizbullah ba ta kallon senariyon shigar soji a matsayin aikin Siriya na daban, sai dai a matsayin wani ɓangare na matsin lambar Amurka da Isra'ila a yanki, haka kuma tana ganin cewa aikin yana nufin tarwatsa tsarin gwagwarmaya a Lebanon daga gabas bayan da Isra'ila ta gaza aiwatarwa a kudu.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sha yin barazanar tura takardar Siriya a kan Lebanon, haka kuma jakadan Amurka a Turkiyya da dan aiken Trump ga Siriya da Iraqi Tom Brak, a baya, sun yi ishara da abin da suka kira "komawar Lebanon zuwa Biladush-Sham." Wato yankunan Siriya na cen.
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