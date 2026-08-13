Al-Bukhaiti: Idan Saudiya Ta Kaddamar Da Hari Gabaɗaya, Za Mu Kai Hari Ga Man Fetur, Wutar Lantarki, Da Filayen Jiragen Sama

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Memba na ofishin siyasa na ƙungiyar Ansarullah, Muhammad Al-Bukhaiti, ya tabbatar da cewa ƙungiyar tana da ƙwarewar fuskantar "Isra'ila," Saudiya, Amurka, da Birtaniya wanda ya kai shekaru 12. "Muna da ƙwarewar fuskantar Isra'ila, Saudiya, Amurka, da Birtaniya cikin shekaru 12."
Al-Bukhaitiya bayyana cewa sojojin Yemen suna zaɓar manufofinsu daidai, kuma a halin yanzu suna kai hari ga rumbunan makamai da tarurrukan soji na Saudiya ne kawai.
A wannan batu, Al-Bukhaiti ya yi nuni da cewa Saudiya tana ɓoye asararta, musamman adadin wadanda suka mutu, yana ba da shawara ga 'ya'yan Yemen da ke sansanonin Saudiya su janye don kare rayukansu, yana sanar da bayar da lada ga wanda ya yi hakan.
Shugaba a Ansarullah ya yi gargadin cewa idan Saudiya ta kaddamar da hari gabaɗaya, sojojin Yemen za su kai hari ga rijiyoyin man fetur, ababen more rayuwa na wutar lantarki, tashoshin tace ruwa, da kuma filayen jiragen sama.
Har ila yau, Al-Bukhaiti ya tabbatar da shirye-shiryen yaƙi a fagage uku: na farko kan "Isra'ila," Amurka, da Birtaniya; na biyu kan Saudiya; na uku kuma a fagen cikin gida, yana nanata fifikon yaƙi kan "Isra'ila" da Amurka sau dubu fiye da yaƙi da ɓangarorin Yemen.
Al-Bukhaiti ya bayyana cewa Saudiya tana matsa lamba kan "sojojin Tariq Afash" don shiga yaƙi a kan Sana'a, yana nuni da cewa ƙungiyoyin Salafiyya da Ikhwaniyya suna yaƙi tare da Saudiya da Amurka.
Rashin Nasara Tattaunawa A Oman Da Sharuɗɗan Duk Wani Sulhu Da Saudiya
Al-Bukhaiti ya sanar da rashin nasara ta hanyar tattaunawa a Oman, yana nanata rashin amana ga bangaren Saudiya don aiwatar da kowace yarjejeniya.
Ya bayyana cewa babu buƙatar kowace yarjejeniya da Riyadh a yanayin da ake aiwatar da daidaiton "zalunci da zalunci, killacewa da killacewa" yana nuni da cewa dole ne Saudiya, kafin kowace tattaunawa, ta dakatar da zaluncinta, ta ɗage killacewarta, ta janye sojojinta, kuma ta kawo ƙarshen shigarta gaba ɗaya don ta bar fagen tattaunawa tsakanin ɓangarorin Yemen.
Ya kuma yi gargadin ƙaruwar matakan a hankali, ya sake maimaita barazanar kai hari ga rijiyoyin man fetur, ababen more rayuwa na wutar lantarki, cibiyoyin sarrafa ruwan gishiri, da filayen jiragen sama idan an kaddamar da hare-hare gabaɗaya.
Dakatar Da Sulhun "Hamas" Da Rawar Amurka Wajen Hana Kusanci Da Ƙungiyar Al-Islah
A game da sulhu, Al-Bukhaiti ya yi nuni da dakatar da ƙoƙarin ƙungiyar Hamas da rashin nasarar sulhunta don kusantar da ra'ayi tsakanin Ansarullah da ƙungiyar Al-Islah saboda matsayi da hujjojin na ƙarshe.
Ya yi nuni da cewa duk da wasu mutane na ƙungiyar Al-Islah sun dawo kan hanya saboda "Dufanul-Aqsa," amma tasirin Amurka a kan ƙungiyar ya hana kusancinsu da Sana'a.
Al-Bukhaiti ya ambata cewa ƙungiyoyin Salafiyya da Ikhwaniyya suna yaƙi tare da Saudiya, watau tare da Amurka.
Matsayinsa Game Da UAE Da Gargadi Game Da Kasancewar Isra'ila
Dangane da UAE, Al-Bukhaiti ya bayyana cewa ƙungiyar Ansarullah ba ta ɗaukar UAE a matsayin maƙiyiya, kuma Abu Dhabi tana da damar janyewa daga kawancen Amurka, yana nuni da cewa ya kamata a yi yaƙi tsakanin UAE da Saudiya a Yemen amma shugaban UAE ya "hadiye abin da ya faru."
Har ila yau, Al-Bukhaiti ya nanata kai hari ga duk wani kasancewar Isra'ila a kewayen, ko a Somaliya ko wasu wurare.
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