Lebanon: Isra'ila Ta Lalata Rukunin Gidaje 85,000 A Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jaridar Financial Times a wani binciken hotuna tare da haɗin gwiwar ƙungiyar aikin jarida mai zaman kanta Lighthouse Reports, ta ba da rahoton barna mai yawa a yankunan da Isra'ila ta mamaye a kudancin Lebanon.
Dangane da wannan bincike, mafi yawan barnar da aka rubuta ta faru ne bayan tsagaita wuta ta farko tsakanin Isra'ila da Lebanon a ranar 17 ga Afrilu, kuma an sami shaidun aiwatar da ayyukan fashewa da rushewa a garuruwa da ƙauyuka da dama na kan iyaka da sojojin Isra'ila da 'yan kwangilar farar hula na Isra'ila suka yi.
Kimanin rukunin gidaje 85,000 a kudancin ƙasar sun lalace ko kuma an rushe su gaba ɗaya. Barnar ta kuma shafi gine-ginen tarihi da wuraren da ke cikin jerin abubuwan tarihi na UNESCO.
Sabbin nazarce-nazarce na hotunan tauraron dan adam sun kuma nuna barna mai yawa a ƙauyukan kudancin Lebanon; wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da ayyukan rushewa da barnar da sojojin Isra'ila ke yi na ci gaba, kuma damuwa game da mayar da yankunan kan iyaka zuwa wani yanki da aka lalata wanda zai yi wuya mazauna su koma, take ƙaruwa.
Waɗannan hotuna sun nuna rushewar ɗaruruwan gine-gine, galibi gidajen zama, ko kuma lalacewar da ta sa waɗannan gine-gine ba su dace da zama ba. Har ila yau, bidiyon da aka fitar sun nuna amfani da manyan motocin aikin gona da motocin sulke don rushe gine-gine da daidaita sassan ƙauyuka.
Dangane da waɗannan nazarce-nazarcen, ayyukan rushewa sun ci gaba bayan sanar da tsagaita wuta, kuma a lokaci guda hare-haren jiragen sama da ikon sojojin ƙasa na Isra'ila a kan yankuna da yawa a kudancin Lebanon sun ci gaba.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan'adam sun yi gargadi game da kamanceceniya tsakanin wasu hanyoyin da ake amfani da su a kudancin Lebanon da dabarun da Isra'ila ta yi amfani da su a lokacin yaƙi a zirin Gaza. Waɗannan hanyoyin sun haɗa da kai hari ga ababen more rayuwa da cibiyoyin jinya, da kuma abin da waɗannan ƙungiyoyi suka bayyana a matsayin yaƙin tunani da kai hari ga 'yan jarida.
Waɗannan ci gaba suna faruwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙoƙarin ƙirƙirar abin da wannan gwamnati ke kira yankin tsaro ko layin tsaro na gaba a cikin ƙasar Lebanon. A lokaci guda, Benjamin Netanyahu, Firayim Ministan Isra'ila, ya bayyana cewa sojojin wannan gwamnati na iya ci gaba har zuwa kilomita 10 a cikin ƙasar Lebanon.
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