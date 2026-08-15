Nabih Berri: Isra'ila Ba Ta Daraja Kowace Yarjejeniya

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Berri, yayin da yake nuni ga hare-haren jiragen yaki na Isra’ila a garuruwan Ansar da Deir al-Zahrani, ya ce: "Kisan gillar da jiragen saman mamaya na Isra'ila suka yi a Ansar da Deir al-Zahrani, wanda ya yi sanadin shahadar iyali gabaɗaya, waɗanda yawancinsu mata da yara ne, yana cikin ci gaba da yaƙin kisan kare dangi ne."
Ya kara da cewa: "Injin kisa da barnar Isra'ila na ci gaba da yaƙinsa a kan dutse da mutum, gadon tarihi, da duk abin da ke da alaƙa da rayuwar mutane a kudancin Lebanon."
Shugaban majalisar dokokin Lebanon ya nanata cewa waɗannan hare-hare sun tabbatar da ƙarfi cewa shugabannin siyasa da soji na Isra’ila "ba su daraja kowace yarjejeniya, doka, da ƙoƙarin duniya da yanki da nufin kawo ƙarshen yaƙi da tashin hankali a Lebanon da yankin ba."
Kira Ga Haɗin Kan Ƙasa Don Fuskantar Cin Zarafin Isra'ila
Berri ya ci gaba da bayyana hare-haren Isra'ila a Ansar, Deir al-Zahrani, Al-Mansouri, da ƙauyukan yankin Nabatiyah a matsayin "kira da aka sa hannu akansa da jinin yara da mata" ga dukkan 'yan Lebanon, musamman dakarun siyasa a kowane fanni da matsayi.
Ya buƙaci a yi la'akari da cin zarafin Isra'ila da sakamakonsa da fagaginsa ta hanyar ƙasa, ba tare da kallon yanki, kabila, ko jam'iyya ba, kuma ya kara da cewa yanayin da ake ciki yana buƙatar ƙarfafa yanayin haɗin kan ƙasa a Lebanon.
Shugaban majalisar dokokin Lebanon ya kuma dora alhakin wannan yanayi a kan masu tallafa wa tattaunawa da yarjejeniyoyin tsagaita wuta, kuma ya buƙace su su ɗauki nauyinsu don dakatar da abin da ya kira "yaƙin kisan kare dangi," kafin lokaci ya wuce.
Berri a ƙarshe, tare da neman rahama ga shahidan hare-haren baya-bayan nan, ya yi ta'aziyya ga iyalansu, kuma ya yi fatan samun waraka ga wadanda suka jikkata.
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