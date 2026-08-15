Iran Ta Bukaci A Saki Matukan Jirgin Yakinta Da A Kama A Qatar Cikin Gaggawa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kwamandan kwamitin neman wadanda suka ɓace na cibiyar hafsoshin sojoji, a cikin wata wasika zuwa ga shugaban kwamitin agaji na duniya, ya buƙaci yin hira da gaggawa da matukin jirgin saman Iran uku da ake tsare da su a Qatar, da kuma sanar da yanayin lafiyarsu.
A cikin wasikar yazo cewa: Bayan gaisuwa, tare da sanar da ku: Sakamakon fara hare-haren ragwancin sojojin ta'addanci na Amurka da Isra’ila kan ƙasarmu abar ƙauna ta Iran a ranar 9 ga watan Isfand 1404 na shekarar da ta gabata daidai da 28 ga Fabrairu 2026 kuma daga tushen sansanonin sojin sama da ke ƙasashen Larabawa a kudancin Tekun Farisa, sojojin sama masu jarumtaka na sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, bisa ga ƙa'idar kare iyakokin ƙasa, sun mayar da martani, a wannan fanni, jiragen yaki na Sukhoi-24 guda biyu a ranar 11 ga Isfand 1404 (2 ga Maris 2026) don aiwatar da aikin yaƙi sun tafi sansanin sojin maƙiyi da ke Qatar, duk da nasarar farko wajen aiwatar da ayyuka, cikin baƙin ciki, a lokacin dawowa, saboda harbin na’urar tsaron maƙiyi, matukan jirgin sun yi tsalle sun fita daga jirgin.
Ɗaya daga cikin matukin jirgin guda huɗu na waɗannan jiragen yaki ya sami babban darajar shahada, kuma an yi jana'izar wannan shahidi abin ƙauna (matukin jirgin Majid Kazemi) kuma an binne shi.
Bisa ga bayanan da aka samu, matuka jirgin uku da suka rage na wannan lamari, matukin jirgin (Javad Salehi, Abdul-Majid Dashtiyan, Imran Behroushiyan) sojojin Qatar sun kama su da rai, wanda cikin baƙin ciki, daga wannan ranar zuwa yanzu, gwamnatin Qatar, duk da shafe watanni 6, sabanin duk dokoki da ƙa'idodin duniya ciki har da yarjejeniyoyin Geneva guda huɗu game da wajabcin kare haƙƙin fursunonin yaƙi, ta yi watsi da haƙƙoƙin waɗannan fursunoni kuma ta keta su, kuma duk da duk ƙoƙarin diflomasiyya da bin diddigin da aka yi, ba ta ba da izinin ganawa da yin hira da fursunoni ba, ko sadarwa da iyalansu da masu bin diddigin, wanda ke cikin batutuwan da suka shafi laifuffukan yaƙi.
A kan haka, muna tunatar da cewa: Mataki na 70 da 78 na yarjejeniya ta Geneva ta uku sun nunawa a sarari:
- Dole ne fursunoni su iya sanar da iyalansu da sashen cibiya na kwamitin agaji na duniya game da labarin zaman fursuna.
- Fursunoni suna da haƙƙin mika ƙorafe-ƙorafe da buƙatunsu ga wakilan dakarun masu tallafa, ciki har da wakilan kwamitin agaji na duniya waɗanda ke ziyartar sansanoninsu, ko kuma su yi magana da tattaunawa kai tsaye ko ta hanyar wakilansu.
- Dole ne a tura fursunonin yaƙi waɗanda, bisa ga rahoton likita, suna da rashin lafiya mai tsanani ko rauni, kai tsaye zuwa ƙasarsu.
Kwamitin neman wadanda suka ɓace na cibiyar hafsoshin sojoji yana bayyana matsananciyar damuwarsa game da yanayin matukan jirgin da ake tsare da su a Qatar, kuma yana roƙon wannan babban shugaban kwamitin agaji na duniya da ya yi hira da matukan jirgin Iran a Qatar da wuri-wuri, ya sanar da Jamhuriyar Musulunci ta Iran yanayin lafiyar waɗannan mutane, kuma ya shirya yanayin don 'yantar da waɗannan mutane cikin gaggawa.
Kwamandan Kwamitin Neman Wadanda Suka Ɓace Na Cibiyar Hafsoshin Sojoji
Birgediya Janar Na Irgc Sayyid Muhammad Baqirzadeh
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