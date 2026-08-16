Rashin Jituwar Sojojin Isra'ila Mai Tsanani Game Da Shirin Katz Game Da Yammacin Kogin Jordan

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: An sami rashin jituwa mai tsanani a cikin hukumomin tsaro na Isra'ila game da yunkurin Ministan Yaƙi Yisrael Katz na mika ikon aiwatar da doka game da matsugunai a Yammacin Kogin Jordan daga sojoji zuwa 'yan sanda.
Sojojin Isra'ila, suna nuni ga matsalolin shari'a, sun ce aiwatar da wannan shiri ba zai yiwu ba a tsarin da ake ciki. A cewar jami'an soji, wannan shiri bai dace da tsarin gudanarwa da yanayin ƙasa da ake ciki a Yammacin Kogin Jordan ba.
Jaridar Isra'ila Haaretz ta ce jami'an soji sun ƙi umarnin Katz bisa dalilai na shari'a da aiki. Masana shari'a sun kuma yi gargadin cewa ana iya fassara aiwatar da wannan shiri a matsayin hada Yammacin Kogin Jordan da Isra'ila a duniya.
Katz a ranar Juma'a ya umarci sojojin Isra'ila su shirya wani shiri don mika ikon aiwatar da doka da oda game da al'amuran farar hula a Yammacin Kogin Jordan ga 'yan sanda. A karkashin wannan shiri, 'yan sanda za su kafa rukuni na musamman don wannan manufa, yayin da aka ba da shawarar a takaita alhakin sojoji ga ayyukan soji a kan Falasdinawa.
Wani babban jami'in soji na Isra'ila ya shaida wa Haaretz cewa kalaman Katz sun nuna cewa bai san cikakken tsarin dokoki da iko da ake aiwatarwa a Yammacin Kogin Jordan ba. A cewar wannan jami'in, tambaya ta asali a wannan batu ita ce, wa ke da iko a Yammacin Kogin Jordan, kuma menene sakamakon irin waɗannan matakan.
A karkashin tsarin da ake ciki a Yammacin Kogin Jordan da aka mamaye, shugaban kwamandan tsakiya na sojojin Isra'ila yana da ikon soji, yayin da 'yan sanda na Isra'ila ke aiwatar da ayyuka ta hanyar sadarwa da haɗin gwiwa da sojoji a ƙarƙashin wasu iko na musamman.
A cewar jami'an soji na Isra'ila, 'yan sanda ba su da ikon aiwatar da ayyuka masu zaman kansu a yankunan da aka rarraba a matsayin "A," kuma Ministan Yaƙi ba zai iya ba da umarni kai tsaye ga jami'an 'yan sanda ba.
Dangane da rahoton, sojojin Isra'ila suna da ra'ayi cewa rarraba abubuwan da suka faru da Katz ya yi zuwa "al'amuran farar hula" da "ayyukan soji a kan Falasdinawa" yana watsi da rikitarwar yanayin ƙasa na Yammacin Kogin Jordan, domin ko da ƙaramin rikici tsakanin matsugunai da Falasdinawa na iya komawa babban lamari cikin ɗan gajeren lokaci wanda zai iya haɗa da jami'an soji kuma ya kai ga harbi.
Wani babban jami'in Isra'ila, yayin da yake nuni ga abin da ya faru a ƙauyen Tal na Falasdinu a watan da ya gabata, ya ce an taɓa ganin irin waɗannan abubuwa a baya lokacin da rikici mai tashin hankali ya kai ga kwace makamai da harbi kusa da sojoji.
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