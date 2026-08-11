Siriya: Na Shirin Bayar Da Kayyakin Nukiliyar Kasar Ga Amurka da Isra’ila

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Gwamnatin Jolani, a ci gaba da ƙoƙarinta na daidaita dangantaka da kasashen yamma, ta amince da mika kayan nukiliya da suka rage daga shirin nukiliya na zamanin Bashar Assad; matakin da za a yi ta hanyar shiga tsakani na Amurka da kuma kulawar hukumar makamashin nukiliya ta duniya.
Bisa ga rahoton kafar yada labarai ta Amurka "Axios," wannan yarjejeniya ta samo asali ne bayan watanni na tattaunawar sirri tsakanin Amurka, Siriya, Isra’ila, Turkiyya, da hukumar makamashin nukiliya ta duniya, kuma manufarta ita ce mika kayan nukiliya da aka ajiye a wata cibiya ta sirri da ake kira "Site 99." Wannan cibiya tana da alaƙa da ragowar shirin nukiliya na gwamnatin Bashar Assad, wanda sojojin saman Isra’ila suka kai hari a kan ma'aikatar nukiliyarsa a shekara ta 2007 a yankin Al-Kibar na lardin Deir ez-Zor.
Bisa ga wannan rahoto, kayan da ke wannan wurin sun haɗa da "Yellowcake" da sauran kayan da ke da alaƙa da nau’rorin gudanar da man nukiliya, waɗanda ke da damar canzawa da sarrafawa, amma su kaɗai ba makamin nukiliya ba ne. Jami'an Amurka da na Isra'ila sun yi iƙirarin cewa babban damuwarsu shine yiwuwar jami’ai da ba na gwamnati ba su sami waɗannan kayan su yi amfani da su wajen kera "bam mai Girma."
Gwamnatin Ahmad al-Shara (Abu Muhammad al-Jolani) tun lokacin da ta hau mulki, ta sanya haɗin kai da hukumar makamashin nukiliya ta duniya a cikin ajandarta, kuma a baya ta karɓi masu binciken wannan hukuma don ziyartar wasu wuraren da ke da alaƙa da tsohon shirin nukiliya na Siriya. Ana iya la'akari da yarjejeniyar baya-bayan nan a matsayin muhimmin mataki na sabuwar gwamnatin Damascus a kan hanyar rufe shirin nukiliya na ƙasar da rage damuwar kasashen duniya kansa.
Dangane da rahotanni, ba a fara aikin mika kayan nukiliya ba tukuna, amma an kammala yarjejeniya tsakanin ɓangarorin, kuma ana sa ran aiwatar da wannan tsari a cikin watanni masu zuwa a ƙarƙashin kulawar hukumar makamashin nukiliya ta duniya kai tsaye.
Shirin nukiliya na Siriya tun daga shekara ta 2007, bayan harin jirgin saman Isra’ila a kan ma'aikatar Al-Kibar, ya kasance ɗaya daga cikin batutuwan da ake jayayya tsakanin Damascus da hukumar makamashin nukiliya ta duniya. Hukumar a shekarun baya ta sha buƙatar samun damar shiga wuraren da takardun da ke da alaƙa, kuma a wasu samfurori na muhalli ta ba da rahoton alamun ƙwayoyin uranium na ɗan'adam, ko da yake har yanzu ba ta bayyana cewa kayan da aka gano uranium ne da aka sarrafa ba.
Idan aka aiwatar da sabuwar yarjejeniya gaba ɗaya, ɗaya daga cikin mafi tsufa na batutuwan tsaro na Siriya zai shiga mataki na ƙarshe; yarjejeniyar da, banda fannonin fasaha, na iya haifar da sakamako na siyasa da tsaro ga dangantakar Damascus da kasashen yamma, hukumar makamashin nukiliya ta duniya, da kuma Isra’ila kanta.
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